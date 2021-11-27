Güney Afrika'dan Hollanda'ya gelen 600 yolcudan 61'inde Kovid-19'a rastlandı

Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'nin Güney Afrika'dan dün taşıdığı 600 yolcunun 61’inin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hollanda makamlarından yapılan açıklamada dün gece Güney Afrika'dan Amsterdam'a iki uçakla gelen 600 kişiye yapılan Kovid-19 testlerinden 61'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Vakaların Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve Kovid-19'un "Omikron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı olup olmadığına ilişkin incelemenin devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, testi pozitif çıkan yolcuların Amsterdam Schiphol Havalimanı'na yakın bir otelde karantinaya alındığı kaydedildi.

Testi negatif çıkan 539 yolcunun 5 günlük ev karantinasının ardından ikinci bir negatif test sunmaları şartıyla evlerine gönderildiği belirtildi.

Belediyelere bağlı Sağlık Hizmetleri (GGD) tarafınca yapılan açıklamada ise Hollanda'ya 22 Kasım itibariyle Güney Afrika'dan giriş yapan tüm yolcuların Kovid-19 testi olmaları için GGD'nin merkezlerine davet edileceği bildirildi.

Hollanda, Güney Afrika ülkelerinde ortaya çıkan Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bu bölgeden uçuşları dünkü seferlerin ardından durdurmuştu.

Güney Afrika ve Botsvana'da 9 kişide görülen ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Omikron" olarak isimlendirilen B.1.1.529 varyantı, "süper varyant" olarak nitelendiriliyor ve 32 mutasyona sahip olduğu biliniyor.

Şimdilik düşük görülme sıklığına sahip bu varyanta karşı mevcut aşıların etkili olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürüyor.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çok sayıda ülke, varyant nedeniyle Güney Afrika'ya seyahat yasağı uyguluyor.