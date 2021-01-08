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Fransa'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Fransa'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 Ocak'a kadar uzatıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 09:55
Fransa'da sokağa çıkma yasağı uzatıldı
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Başbakan Jean Castex, salgının durumuna ve aşı kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Son dönemde günlük Covid-19 vaka sayısının 15 binlerde olduğunu ifade eden Castex, durumun son haftalarda kötüleştiğini anlattı.

Castex, ülkede 10 yeni bölgede sokağa çıkma yasağının saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu.

Karantina uygulaması ilan edilebilir

20.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasının 20 Ocak'a kadar uzatıldığını aktaran Castex, gerek görülmesi halinde 3'üncü kez karantina uygulamasının ilan edilebileceğini belirtti.

Castex, okulları kapatmayı son seçenek olarak değerlendirdiklerini söyledi.

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Salgının yaza kadar bitmesini umduğunu ifade eden Castex, aşı kampanyasının Fransa'da diğer Avrupa ülkelerine göre daha yavaş başladığını ancak hızlandırıldığını kaydetti.

Castex, yaşlı bakımevlerinde kalmayan 75 yaş üstü kişilerin 18 Ocak'tan itibaren aşılanabileceği bilgisini paylaştı.

Müze, sinema ve tiyatro salonları kapalı kalmaya devam edecek

Ülkede aşı kampanyasına ilişkin tartışmaların faydasız olduğunu ifade eden Castex, kendisinin de aşı vurulmak istediğini söyledi.

Castex, Covid-19 nedeniyle müze, sinema ve tiyatro salonlarının ay sonuna kadar kapalı kalmaya devam edeceğini belirtti.

Restoran, kafe ve spor salonlarının da en az şubat ortasına kadar hizmet veremeyeceğini dile getiren Castex, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere ile sınırların yeni emre kadar kapalı kalacağını, Fransa'ya girişine izin verilen kişilerin Covid-19 testinin negatif olması gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran da İngiltere temaslı Covid-19'un daha bulaşıcı bir türüne rastlanan kişi sayısının 19'a yükseldiğini kaydetti. 

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Sokağa çıkma Yasağı
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