banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186
banner339
İki ithal sebzede limit üstü bitki koruma ürünü!
SAĞLIĞIMIZLA OYNUYORLAR!
Erhürman: “Kıbrıs Türk halkı kendi başarı öyküsünü yazdı”
ERHÜRMAN'DAN DEĞERLENDİRME
Özersay: ‘Kapanma kararı gibi açılma kararı da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek’
ÖZERSAY'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Fransa'da bayram namazı camilerde kılınabilecek

Fransa'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri gevşetiliyor. Bu kapsamda, ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılmasına izin verildi. Karara göre yarın camilerde bayram namazı kılınabilecek.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:45
Fransa'da bayram namazı camilerde kılınabilecek
banner337
banner345

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Danıştay'ın ibadethanelerde toplanma yasağının kaldırılmasına hükmettiği hatırlatıldı. 

Ülkedeki ibadethanelerin tekrar toplu ibadete açılamasına izin verildiği duyurulan açıklamada, bu kararın gelecek saatlerde yayımlanacak kararnameyle yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Bayram namazı camilerde kılınabilecek

banner341
Açıklamada, ibadethanelerde sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği, maske takmanın ve girişte ellerin dezenfektan jel ile temizlemesinin zorunlu olduğu belirtildi. Açıklamada, bu kurallara uymayan ibadethanelerin valiliklerin kararıyla kapatılabileceği aktarıldı.

Bu karara göre yarın camilerde Ramazan Bayramı namazı kılınabilecek.

Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi'nden (CFCM) yapılan açıklamada, COVID-19'un yayılmasını önlemek için Müslümanlardan namazı evlerinde kılmalarını istendi.

Danıştay, 18 Mayıs'ta hükümetin salgın nedeniyle ibadethanelerde toplanma yasağının, ibadet özgürlüğünü "ciddi ve yasa dışı şekilde ihlal ettiği" gerekçesiyle kaldırılması gerektiğine hükmetmişti. 

Anahtar Kelimeler:
Fransa Bayram Namazı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pakistan'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü
Pakistan'da yolcu uçağı evlerin üzerine düştü
ABD'den Çinli 9 kuruluşa yaptırım
ABD'den Çinli 9 kuruluşa yaptırım
NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız
NASA: İnsanlı roket fırlatımı için hazırız
İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak
İİT, İsrail'in 'ilhak' planı için olağanüstü toplanacak
ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu
ABD Açık Semalar Anlaşması'ndan resmen çekildiğini duyurdu
Medikal istihbaratın önemi anlaşıldı
Medikal istihbaratın önemi anlaşıldı
DEAŞ'ın iki kritik ismi Suriye'de öldürüldü
DEAŞ'ın iki kritik ismi Suriye'de öldürüldü
Trump'tan 'ibadethaneler açılsın' çağrısı: Duaya ihtiyacımız var
Trump'tan 'ibadethaneler açılsın' çağrısı: Duaya ihtiyacımız var
İngiltere'ye gidenlere 14 gün karantina şartı
İngiltere'ye gidenlere 14 gün karantina şartı
UNICEF: 80 milyon çocuk risk altında
UNICEF: 80 milyon çocuk risk altında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim