Finlandiya'daki bir otelde 'Game of Thrones' deneyimi

Kuzey Avrupa ülkelerinden Finlandiya'nın Lapland bölgesinde buzdan yapılmış bir "Game of Thrones" oteli ziyaretçilerini bekliyor.

Letonya, Litvanya, Rusya, Polonya, Finlandiya ve Ukrayna'dan on iki sanatçı, yapıyı oluşturmak için 400 bin kilogram buz kullandı.

Kuzey Kutup Dairesi'ne yaklaşık 200 kilometre mesafede profesyonel buz heykeltıraşları tarafından tasarlanan oteldeki her odada Game Of Thrones adlı diziyle ilgili farklı figürler bulunuyor.

Ziyaretçiler ayrıca 3 çeşit yemeğin yanı sıra buzdan bardaklarda içeceklerini yudumlayabiliyor.