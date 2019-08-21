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Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak

Facebook, uzun zamandır gündemde olan ve kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliğini devreye sokacak.

Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak

Facebook, uzun zamandır gündemde olan ve kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliğini devreye sokacak.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:45
Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak

Facebook, uzun zamandır gündemde olan ve kullanıcılara verilerini kontrol etme hakkı veren "Geçmişi sil" özelliğini devreye sokacak.

Associated Press Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Facebook ekleyeceği bir bölümde kullanıcılarına, şirketin Facebook dışındaki sitelerde hangi hareketlerini izlediğini takip edebilme imkanı verecek. Kullanıcılar takip etme özelliğini devre dışı bırakarak, Facebook'un kendilerini Facebook dışında takip ederek hedefli reklam göndermesini engelleyebilecek.

Facebook'un yeni özelliği ile kişilerin Facebook'ta göreceği reklam sayısında bir azalma olmayacak. Yeni sistemde, kullanıcıların takip etme özelliğini kapatmaları halinde kendi ilgi alanlarının dışında daha fazla reklamla karşılaşabileceği tahmin ediliyor.

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Öte yandan şirket, takip etme özelliğini kapatan kullanıcıların Facebook dışı verilerini toplamaya devam edecek. Bu özellik sadece kullanıcılara Facebook dışı etkinliklerini kendi profillerinde görmemelerini sağlayacak. Facebook yaptığı açıklamada, şirketlerin, özel olarak hangi kişilerin kendi reklamlarına girip girmediğini bilmeyeceğini sadece anonim bir kişinin reklama tıkladığını bilebileceklerini, böylece şirketlerin reklamlarının performansını ölçebileceklerini açıkladı.

"Geçmişi sil" özelliği ilk önce Güney Kore, İrlanda ve İspanya'da kullanıma sunulacak. Yeni özelliğin ABD de dahil olmak üzere dünyanın geri kalanına ne zaman yayılacağı henüz bilinmiyor.

HEDEFLİ REKLAMCILIK (TARGETED ADVERTİSİNG)

Diğer sosyal medya platformlarında görüldüğü gibi Facebook da gelirlerinin önemli bir kısmını hedefli reklamcılık (targeted advertising) denen bir teknik sayesinde kazanıyor. Bu teknik ile şirketler kullanıcıların internet üzerinden yaptığı işlemleri, aramaları ve tıkları takip ediyor ve kullanıcıları gruplandırıyor. Bu sayede kişilerin hangi ürünlere ilgi olduğunu bilen şirketler herkese her reklam göndermekten ziyade, ilgili reklamı ilgili kişiye gönderiyor. Örneğin Facebook'un "like" butonuna sahip bir internet sitesinde ayakkabı araması yapan bir kişi, aynı ayakkabı firmasının reklamlarını kendi Facebook profilinde de görebiliyor.

Son Güncelleme: 21.08.2019 15:14
Anahtar Kelimeler:
Facebook Veri Takibi
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