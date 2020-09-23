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Facebook, ABD Ve Filipinler'de Siyasi İçerikli Bazı Hesapları Kapattı

SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİ FACEBOOK, ABD VE FİLİPİNLER'DEKİ SİYASETİ ETKİLEMEK ÜZERE PAYLAŞIMLAR YAPAN ÇİN KAYNAKLI BAZI KİMLİĞİ BELİRSİZ HESAPLARI KAPATTIĞINI AÇIKLADI

23 Eylül 2020 Çarşamba 09:44
Facebook, ABD Ve Filipinler'de Siyasi İçerikli Bazı Hesapları Kapattı
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, ABD ve Filipinler'deki siyaseti etkilemek üzere paylaşımlar yapan Çin kaynaklı bazı kimliği belirsiz hesapları kapattığını açıkladı.

 Facebook Inc. Siber Güvenlik Şefi Nathaniel Gleicher tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Güvenlik politikamızı ihlal ettiği için, Çin kaynaklı ağlara ait bazı gerçek olmayan hesapları kaldırdık.'' ifadelerine yer verildi.

Gleicher, Asya ve Amerikan siyasetine müdahale niyeti taşıyan hesaplardan bir kısmının Filipinler'de yoğun takipçisi olduğunu, bunların, Çin'in Güney Çin Denizindeki tartışmalı faaliyetlerini ve Filipinler’in ulusal lideri Rodrigo Duterte'yi destekleyen paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.

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Güvenlik Şefi, ABD'de aktif olan hesapların ise, 3 Kasım'da yapılacak ABD seçimleri hakkında yaptıkları paylaşımlarda hem cumhuriyetçileri hem de demokratları destekleyen içeriklere yer verdiklerini kaydetti.

Sosyal paylaşım sitesinin kurumsal internet sayfasındaki açıklamada, söz konusu paylaşımlarda bulunan 6 Instagram hesabı ile birlikte, 11 Facebook sayfası ve oluşturulmuş 9 grup üzerinden faaliyette bulunan toplam 155 hesabın askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Amerikan siyasetine müdahale ettikleri gerekçesi ile ilk defa Çin kaynaklı hesapların kapatıldığı detayı paylaşıldı.

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Son Güncelleme: 23.09.2020 10:09
Anahtar Kelimeler:
ABD Ve FilipinlerSosyal Paylaşım Sitesi Facebook
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