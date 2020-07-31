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Everest 4,5 ay sonra dağcılara açılıyor

Nepal'de, Everest Dağı'na ve Himalayalar'daki diğer zirvelere düzenlenecek turlara artık izin verilecek.

31 Temmuz 2020 Cuma 08:30
Everest 4,5 ay sonra dağcılara açılıyor
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Nepal'de Turizm Bakanı Sözcüsü Kamal Prasad Bhattarai, 21 Temmuz'da alınan Kabine kararı doğrultusunda, hükümetin otelleri ve restoranları yeniden açtığını açıkladı.

Everest Dağı'na ve Himalaya Dağları'ndaki diğer zirvelere yeniden tırmanış izinleri verilmeye başlandığını belirten Bhattarai, yürüyüş ve dağcılık faaliyetlerinin, otel ve restoran gibi tüm işletmelerin sağlık protokolüne uyması gerektiğini vurguladı.

Bhattarai, "Bir sonraki tırmanış mevsimi sonbaharda, buna daha bir aydan fazla süre var. 17 Ağustos'tan itibaren uluslararası uçuşlar gerçekleştireceğiz. Hala biraz zamanımız var" dedi.

Sözcü, Bakanlığın dağcılar ve yürüyüşçüler için sağlık protokolleri modeli üzerinde istişare ettiğini de söyledi.

13 Mart'ta turlar askıya alınmıştı

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Nepal'de bugüne kadar 19 bin 547 kişide COVID-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, 13 Mart'ta olası COVID-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde, Everest Dağı ve Himalayalar'daki diğer zirvelere tüm turlar askıya alınmış, bu yıl bahar mevsimi için tırmanma izinlerinin verilmesi durdurulmuş ve daha önce verilen izinler iptal edilmişti.

Nepal hükümetinden geçen hafta yapılan açıklamada, ülkedeki otel ve pansiyonların 30 Temmuz'dan itibaren ziyaretçi kabul edebileceği ve dağlarda yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerine izin verileceği belirtilmişti.

Eylül ve ekimde yaklaşık 1,2 milyon ziyaretçi ağırlıyor

İç ve dış hat uçuşların 17 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, kararın sonbaharda yoğunlaşan dağ turizmi faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve turizm sektöründe yaşanabilecek ekonomik kayıpların önlemesi amacıyla alındığı anlatılmıştı.

Himalaya Dağları'nın eteğindeki Nepal, her yıl eylül ve ekimde yaklaşık 1,2 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor. 

Anahtar Kelimeler:
EverestDağcılar
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