banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ertuğruloğlu, Pençe Kılıç Hava Hareketı Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Ertuğruloğlu, Pençe Kılıç Hava Hareketı...
Zembil Sanatının Geleneksel Dokunuşları Sergisi Açıldı
Zembil Sanatının Geleneksel Dokunuşları Sergisi...
Yerel Seçime Doğru... Sandık Seçmen Listeleri Askıda
Yerel Seçime Doğru... Sandık Seçmen...
GİAD TL Kararını Selamladı
GİAD TL Kararını Selamladı
Harmancı, İnsan Hakları Platformu Ve Cyprus Stop Trafficking Temsilcileriyle Görüştü
Harmancı, İnsan Hakları Platformu Ve...
banner405

Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter Hesabı Tekrar Açılacak

Eski Abd Başkanı Trump'ın Twitter Hesabı Tekrar Açılacak

20 Kasım 2022 Pazar 09:30
Eski ABD Başkanı Trump'ın Twitter Hesabı Tekrar Açılacak

 Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ardından kapatılan Twitter hesabının yeniden açılacağını açıkladı.

Musk, Twitter üzerinden 18 Kasım'da, "Trump'ın hesabı geri verilmeli mi?" sorusuyla bir anket başlattı.

Anketin sonuçlarını açıklayan Musk, kullanıcıların yüzde 52'sinin "evet" oyu verdiğini duyurdu.

Musk, "Halk konuştu. Trump, geri dönecek." mesajını paylaşarak, "Halkın sesi, Tanrı'nın sesi." anlamına gelen Latince "Vox Populi, Vox Dei." ifadesini kullandı.

Twitter, 6 Ocak 2021'deki Konge baskının ardından, 9 Ocak 2021'de eski ABD Başkanı Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya aldığını açıklamıştı.

Twitter'ın güvenlik ekibinden yapılan yazılı açıklamada, "Trump'ın hesabından paylaştığı son mesajları ve bağlamlarını yakından inceledikten ve özellikle bu paylaşımların nasıl tepki aldığına baktıktan sonra, daha çok şiddeti kışkırtma riskinden dolayı bu hesabı kalıcı olarak askıya aldık." denilmişti.

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2022 11:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'ın Mahabad Kentinde Polis Göstericilere Ateşli Silahlarla Müdahale Etti
İran'ın Mahabad Kentinde Polis Göstericilere Ateşli Silahlarla Müdahale Etti
Çin'de 6 Ay Sonra Kovid-19'dan İlk Ölüm Kayıtlara Geçti
Çin'de 6 Ay Sonra Kovid-19'dan İlk Ölüm Kayıtlara Geçti
İngiltere, Ukrayna'ya Hava Savunma Desteği Sağlayacak
İngiltere, Ukrayna'ya Hava Savunma Desteği Sağlayacak
İran Lideri Hamaney Ülkedeki Protestolar Ve Olaylarla İlgili Konuştu: “Bu Kötülüklere Son Verilecek“
İran Lideri Hamaney Ülkedeki Protestolar Ve Olaylarla İlgili Konuştu: “Bu Kötülüklere Son Verilecek“
NATO Ülkelerinden 5 Uçak Gemisi Atlantik Ve Akdeniz'de Tatbikatta
NATO Ülkelerinden 5 Uçak Gemisi Atlantik Ve Akdeniz'de Tatbikatta
Malezya'daki Seçimleri Enver İbrahim Liderliğindeki Umut İttifakı Önde Tamamladı
Malezya'daki Seçimleri Enver İbrahim Liderliğindeki Umut İttifakı Önde Tamamladı
İran'daki Üniversitelerde Mahsa Emini Protestoları Devam Etti
İran'daki Üniversitelerde Mahsa Emini Protestoları Devam Etti
Kazakistan Halkı, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sandık Başında
Kazakistan Halkı, Erken Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Sandık Başında
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi Yaptığı Doğruladı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un, Kıtalararası Balistik Füze Denemesi Yaptığı Doğruladı
FİFA Başkanı Infantino, Batı'yı İkiyüzlülükle Suçladı
FİFA Başkanı Infantino, Batı'yı İkiyüzlülükle Suçladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim