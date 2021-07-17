banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376
Flaş Haber
97'si yerel 106 pozitif vaka
Kapat

Ermenistan ateşkese uymuyor

Ermenistan askerlerinin sınırda ateşkesi bozarak Azerbaycan askerlerinin bulunduğu İstisu ve Ağdam köyündeki mevzilere ve Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek bölgesine ateş açtığı bildirildi.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 18:41
Ermenistan ateşkese uymuyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Temmuz yerel saatle 20.00'den başlayarak 22.30'a kadar Azerbaycan-Ermenistan sınırına yakın olan Kelbecer ilinin İstisu ve Tovuz'un Ağdam köyündeki Azerbaycan mevzilerinin, Ermenistan'ın Berd ilinin Mosesgeh köyünde bulunan Ermeni askerler tarafından ateş altına alındığını belirtildi.

banner341
Ayrıca bugün yerel saatle 08.30’da da Ermeni askerlerinin, Ermenistan'ın Vedi bölgesine bağlı Arazdayan köyü yakınlarındaki mevzilerden Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin Sederek bölgesinde bulunan Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı aktarıldı. Ermeni askerlerinin misilleme ateşiyle susturulduğu ve Azerbaycan askerleri arasında ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı
Almanya’da sellerde ölenlerin sayısı 133’e çıktı
Kanada Ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi
Kanada Ordusunda son 5 yılda 726 cinsel saldırı rapor edildi
Salkımı 12 bin 700 dolar
Salkımı 12 bin 700 dolar
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle “hastaneye yatış sayılarının korkutucu seviyelere ulaşabileceği“ uyarısı yapıldı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle “hastaneye yatış sayılarının korkutucu seviyelere ulaşabileceği“ uyarısı yapıldı
Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmalar sürüyor
Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmalar sürüyor
Pakistan'daki otobüs kazasında terör saldırısı şüphesi
Pakistan'daki otobüs kazasında terör saldırısı şüphesi
Tokyo olimpiyatlarının iptalini isteyen çevrimiçi dilekçeye 450 binden fazla imza!
Tokyo olimpiyatlarının iptalini isteyen çevrimiçi dilekçeye 450 binden fazla imza!
Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e çıktı
Almanya’da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 81’e çıktı
Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 3 milyar 510 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Merkel: Almanya’da aşı zorunluluğu getirilmeyecek
Merkel: Almanya’da aşı zorunluluğu getirilmeyecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim