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Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik

Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik

25 Haziran 2019 Salı 09:10
Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik

Endonezya’nın kuzeydoğusundaki Maluku bölgesindeki havalimanı, yanardağdan püsküren kül ve duman nedeniyle geçici süreyle uçuşlara kapatıldı.

Tempo gazetesinin haberine göre, Kuzey Maluku eyaletinde hafta sonundan bu yana volkanik hareketliliğin arttığı Dukono Yanardağı'ndan çıkan kül ve duman, bölgedeki Gamarmalamo Havalimanı’nda uçuş faaliyetlerine engel oldu.

Gamarmalamo Havalimanı Müdürü Ahmet Saifudin, yaptığı açıklamada, yanardağın kül ve dumanının uçuş aktiviteleri için çok tehlikeli olduğunu, pazar gününden bu yana da bölgedeki hava trafiğini olumsuz etkilediğini belirtti.

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Havalimanının uçuşlara tekrar ne zaman açılacağı konusundan emin olamadıklarını ifade eden Saifudin, önceliklerini yolcuların güvenliğinin oluşturduğunu vurguladı.

Öte yandan, yıl boyunca sıklıkla patlamaların yaşandığı Dukono Yanardağı’nın çevresindeki 2 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yapılıyor.

Gamarmalamo Havalimanı, 8 Ağustos 2016’da da yanardağın etkisiyle uçuşlara kapatılmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Son Güncelleme: 25.06.2019 12:20
Anahtar Kelimeler:
Endonezya Yanardağ
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