En İyi Film ödülünü Yeşil Rehber aldı

En prestijli film ödüllerinden biri olarak görülen Akademi Ödülleri (Oscar) bu sene 91'inci kez sahiplerini buldu. Üç kategoride zirveye çıkan Yeşil Rehber, En İyi Film ödülüne layık görüldü.

Kırmızı halı geçişinin ardından Adam Lambert'in seslendirdiği Queen şarkıları konseriyle başlayan ödül törenini bu sene 30 yılın ardından ilk defa sunucusuz gerçekleştirildi.

Gecenin ilk ödülünü vermek üzere sahneye komedyenler Tina Fey, Amy Poehler ve Maya Rudolph çıktı. Esprileriyle salonu kahkahalara boğan üçlü, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü 'If Beale Street Could Talk' filmindeki rolüyle Regina King'in aldığını açıkladı.

Kırmızı halı geçişinin ardından Adam Lambert'in seslendirdiği Queen şarkıları konseriyle başlayan ödül törenini bu sene 30 yılın ardından ilk defa sunucusuz gerçekleştirildi.

En İyi Belgesel ödülünü yapımcılığını National Geographic'in üstlendiği ve dağ tırmanıcısı Alex Honnold'un ABD'deki El Capitan dağına tırmanışını konu edinen Free Solo belgeseli aldı.

En İyi Saç ve Makyaj ödülü, 'Vice' flminde Christian Bale'e inanılması güç bir değişim uygulayan Greg Cannom, Kate Biscoe ve Patricia DeHaney'e verildi.

En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü 'Black Panther' fimlinin kostümlerini hazırlayan Ruth Carter aldı. Afrikalı bir süper kahramanı konu olan bilim kurgu filmi Black Panther gecedeki ikinci ödülüne ise En İyi Prodüksiyon Dizaynı kategorisinde layık görüldü.

En İyi Görüntü Yönetmenliği ödülü ise 'Roma' filminin yönetmeni ve yapımcısı Meksikalı Alfonso Cuaron'a verildi.