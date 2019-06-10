banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94103
ALTIN
247.457
DOLAR
5.7751
STERLİN
7.3489
EURO
6.5341
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kız öğrenciler aşılanıyor
KIZ ÖĞRENCİLER AŞILANIYOR
banner307
Flaş Haber
Kaza yapıp kaçtı
Kapat

Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme

Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:23
Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme

Dünyayı ayağa kaldıran tecavüz ve cinayet davasında sıcak gelişme

Hindistan'da Ocak 2018'de sekiz yaşındaki bir çocuğu tecavüz edip taşlayarak öldüren altı kişinin mahkûm edildiği açıklandı.

Minik Asifa Bano’ın maruz kaldığı vahşetin ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmiş ve tecavüzcülerin idam cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Keşmir ormanlarında gezen göçmen bir Müslüman kabilesinden olan Asifa, 10 Ocak’ta kaçırılmış ve Kathua kentinde bir tapınakta esir tutulmuştu.

banner317
Talihsiz kızın parçalara ayrılmış bedeni 19 Ocak’ta bulunmuştu.

Asifa’yı bir hafta boyunca tecavüz edip vahşice öldüren altı kişinin bugün tecavüz ve cinayet suçlarından mahkûm olduğu açıklandı.

Davada suçlama yöneltilen bir kişinin ise tüm suçlardan beraat ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
HindistanCinayetTecavüz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dört yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti
Dört yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar şoke etti
Çernobil felaketinin olduğu bölgede doğan tek çocuğun son hali şaşkına çeviriyor
Çernobil felaketinin olduğu bölgede doğan tek çocuğun son hali şaşkına çeviriyor
Pasifik Okyanusu Üzerinde Düşen F-35 Savaş Uçağı
Pasifik Okyanusu Üzerinde Düşen F-35 Savaş Uçağı
Mali'de bir köye saldırı: 95 ölü
Mali'de bir köye saldırı: 95 ölü
Etiyopya'da çöp depolama alanında heyelan
Etiyopya'da çöp depolama alanında heyelan
Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı
Yunanistan Türk diplomatların araçlarının kundaklanmasını kınadı
Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Tokayev
Kazakistan'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin galibi Tokayev
Çin'de kömür madeninde göçük: 9 ölü, 10 yaralı
Çin'de kömür madeninde göçük: 9 ölü, 10 yaralı
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
Malezya'da nehirdeki kirli suyu kullanan 14 kişi öldü
Malezya'da nehirdeki kirli suyu kullanan 14 kişi öldü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim