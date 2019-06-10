Dünyayı ayağa kaldıran davada sıcak gelişme

Dünyayı ayağa kaldıran tecavüz ve cinayet davasında sıcak gelişme

Hindistan'da Ocak 2018'de sekiz yaşındaki bir çocuğu tecavüz edip taşlayarak öldüren altı kişinin mahkûm edildiği açıklandı.

Minik Asifa Bano’ın maruz kaldığı vahşetin ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmiş ve tecavüzcülerin idam cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Keşmir ormanlarında gezen göçmen bir Müslüman kabilesinden olan Asifa, 10 Ocak’ta kaçırılmış ve Kathua kentinde bir tapınakta esir tutulmuştu.

Asifa’yı bir hafta boyunca tecavüz edip vahşice öldüren altı kişinin bugün tecavüz ve cinayet suçlarından mahkûm olduğu açıklandı.

Davada suçlama yöneltilen bir kişinin ise tüm suçlardan beraat ettiği öğrenildi.