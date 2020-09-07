banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

Dünyadan 1300 Işık Yılı Uzaklıkta 3 Yıldızlı Güneş Sistemi Keşfedildi

Gök bilimciler, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı bir güneş sistemi keşfetti. 

07 Eylül 2020 Pazartesi 14:21
Dünyadan 1300 Işık Yılı Uzaklıkta 3 Yıldızlı Güneş Sistemi Keşfedildi
banner337
banner351

Gök bilimciler, Dünya'dan 1300 ışık yılı uzaklıkta 3 yıldızlı bir güneş sistemi keşfetti. 

Exeter Üniversitesinden Stefan Kraus liderliğindeki ekip tarafından yapılan keşfin ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı. 

Orion Takımyıldızı'nın kenarında yer alan ve "GW Orionis" adı verilen sistemde GW Ori A ve B yıldızlarının birbirlerinin yörüngesinde, üçüncü yıldız GW Ori C'nin de bu iki yıldızın yörüngesinde döndüğü belirtildi. 

GW Ori C'nin, GW Ori A ve B yıldızlarına mesafesinin 1190 milyon kilometre olduğu ifade edildi. 

banner341
Üçlü sistemin dev ön gezegen diskinde farklı yönelime sahip 3 halka tespit eden gök bilimciler, yalpalayan iç halkanın, yeni oluşan bir gezegene işaret ediyor olabileceğini kaydetti. 

Diskte en dıştaki halkanın da bugüne kadar ön gezegen disklerinde gözlenen en büyük halka olduğuna işaret edildi. 

Stefan Kraus, sistemin iç halkasının 30 civarında Dünya benzeri gezegen oluşturacak kadar toz içerdiği değerlendirmesini yaptı.

Keşifle ilgili çalışma yürüten bir başka ekipte yer alan bilim insanı Nienke van der Marel de iç halkada gözlenen sapmanın, 3 yıldızın çekim etkisiyle açıklamayacağını dile getirdi. 

Sistemde yavru bir gezegenin varlığının doğrulanması halinde bunun, 3 yıldız etrafından dönen tek bir gezegenin ilk bilinen örneği olacağı ifade edildi.

banner360
Son Güncelleme: 07.09.2020 14:35
Anahtar Kelimeler:
1300 ışık YılGök Bilimciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avustralya'da Kırsalda Kaybolan 5 Doktor Bulundu
Avustralya'da Kırsalda Kaybolan 5 Doktor Bulundu
Çin, Amerikalı Gazetecilerin Basın Kartını Yenilemeye Ara Verdi
Çin, Amerikalı Gazetecilerin Basın Kartını Yenilemeye Ara Verdi
Kovid-19'un Obez Bireylerde Daha Ağır Seyrettiği Belirlendi
Kovid-19'un Obez Bireylerde Daha Ağır Seyrettiği Belirlendi
Tokyo Olimpiyatları “Kovid-19 Olsa Da Olmasa Da“ Gelecek Yıl Yapılacak
Tokyo Olimpiyatları “Kovid-19 Olsa Da Olmasa Da“ Gelecek Yıl Yapılacak
Husilerden Suudi Arabistan'a İha Saldırısı
Husilerden Suudi Arabistan'a İha Saldırısı
Sudan'da Silahlı Gruplarla Nihai Barış Anlaşması 2 Ekim'de İmzalanacak
Sudan'da Silahlı Gruplarla Nihai Barış Anlaşması 2 Ekim'de İmzalanacak
Endonezya’da Denizde Mahsur Kalan 297 Arakanlı Müslüman Kurtarıldı
Endonezya’da Denizde Mahsur Kalan 297 Arakanlı Müslüman Kurtarıldı
İngiltere'nin Birmingham Kentinde Bıçaklı Saldırılarda 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı
İngiltere'nin Birmingham Kentinde Bıçaklı Saldırılarda 1 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı
Bangladeş'teki Doğal Gaz Patlamasında Ölenlerin Sayısı 24'e Yükseldi
Bangladeş'teki Doğal Gaz Patlamasında Ölenlerin Sayısı 24'e Yükseldi
İran'da Son 24 Saatte 139 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti
İran'da Son 24 Saatte 139 Kişi Kovid-19'dan Hayatını Kaybetti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim