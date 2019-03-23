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Dünyaca ünlü içecekten ölü fare çıktı

Dünyaca ünlü içecekten ölü fare çıktı

23 Mart 2019 Cumartesi 11:56
Dünyaca ünlü içecekten ölü fare çıktı

Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde satılan ve dünyanın en büyük kurumlarından biri olan ABD merkezli alkolsüz içecek şirketi, ölü fare şokunu yaşıyor... Fransa'da yaşayan bir adam öğle yemeği sırasında içtiği kutu koladan son yudumu aldıktan sonra kutunun içinde ölü fare olduğunu fark etti.

1800’lü yıllarda üretimine başlayan alkolsüz içecek markasında ölü fare şoku yaşanıyor… Olay 7 Mart’ta Fransa’nın kuzeyindeki Varenne-sur-Seine bölgesinde yaşandı. İsminin Damien olduğunu söyleyen 34 yaşındaki adam, işten çıkıp eve gittiği sırada pizzanın yanında kola bazlı içeceği tüketti. Yemeğini bitirdikten sonra kolasından son bir yudum alan ve kutuyu atmaya hazırlanan adam kutunun içindekini görünce irkildi.

Fotoğraf özellikle sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı.

Kutunun içine dikkatlice bakan adam kutunun içinde ufak bir pati görünce daha da yakından baktı ve bir fare ölüsünün kutunun içinde olduğunu söyledi. Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Parisien’e konuşan adam, “Hemen şirketi aradım ve benim derdimi dinlediler. Bir saat boyunca konuştuktan sonra bana 6’lı kola göndermek istediler. Daha sonra da farenin kutunun içine üretim sırasında girme ihtimali olmadığını söylediler” ifadesini kullandı.

Şirketin kutuyu incelemek için istediğini de dile getiren Damien, “Bu kutuyu vermek istemiyorum çünkü bu yaşadıklarımın tek kanıtı. Kola kutusunu buzdolabında saklıyorum” dedi. Yaşadıklarından sonra sağlık durumundan endişe ettiğini söyleyen adam hastanede 21 günlük müşahade altında olduğunu da vurguladı. Doktorlar, farenin sıvılarından kaynaklanan rahatsızlıkları ve enfeksiyonları engellemek için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

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