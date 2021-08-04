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Dünya genelinde 4 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

04 Ağustos 2021 Çarşamba 15:00
Dünya genelinde 4 milyar 250 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı


TÜRKİYE, YAPILAN TOPLAM AŞI SAYISI BAKIMINDAN DÜNYADA 9. SIRADA YER ALDI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti.
Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 710 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 485 milyon 286 bin ile Hindistan, 347 milyon 380 bin ile ABD, 142 milyon 560 bin ile Brezilya, 92 milyon 700 bin ile Almanya, 90 milyon 770 bin ile Japonya, 85 milyon 490 bin ile İngiltere, 74 milyon 640 bin ile Fransa, 74 milyon 241 bin ile Türkiye, 69 milyon 660 bin ile İtalya, 69 milyon 540 bin ile Endonezya, 68 milyon 90 bin ile Meksika, 63 milyon 110 bin ile Rusya ve 57 milyon 140 bin ile İspanya izledi.
Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 250 milyon dozu geçti.

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TÜRKİYE, EN ÇOK AŞI YAPILAN 9. ÜLKE
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 74 milyon 241 bin 73 doz aşı yapıldı.
Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer aldı. Ülke genelinde 41 milyon 274 bin 488 kişiye ilk doz, 27 milyon 793 bin 961 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.
Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 200 milyon 457 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 263 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
 

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Son Güncelleme: 04.08.2021 15:41
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