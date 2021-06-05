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Dünya genelinde 2 milyar 90 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

 

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:15
Dünya genelinde 2 milyar 90 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 90 milyondan dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 744 milyon 480 bin doz ile en fazla aşı yapılan ülke olurken, Çin'i 299 milyon 120 bin ile ABD, 227 milyon 860 bin ile Hindistan, 70 milyon 740 bin ile Brezilya, 66 milyon 750 bin ile İngiltere, 54 milyon 240 bin ile Almanya, 38 milyon 810 bin ile Fransa, 37 milyon 70 bin ile İtalya, 33 milyon 780 bin ile Meksika, 30 milyon 500 bin ile Rusya, 30 milyon 367 bin ile Türkiye, 28 milyon 750 bin ile İspanya, 28 milyon 49 bin ile Endonezya, 25 milyon 400 bin ile Kanada ve 21 milyon 750 bin ile Polonya izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı 2 milyar 90 milyon dozu aştı.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller olurken uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı ülkede, her 100 kişiye düşen doz sayısı 136,74 oldu.

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Bu ülkeyi 133,74 ile Birleşik Arap Emirlikleri, 126,51 ile San Marino, 123,80 ile Malta, 122,37 ile İsrail, 106,06 ile Bahreyn, 102,43 ile Moğolistan, 99,80 ile Şili, 98,33 ile İngiltere, 93,71 ile Macaristan, 91,76 ile Katar, 89,44 ile ABD, 89,23 ile Maldivler, 86,28 ile Uruguay, 80,97 ile Monako, 80,13 ile İzlanda ve 72,2 ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi takip etti.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 30 milyon 367 bin 395 Kovid-19 aşısı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 11. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 35,95 oldu. 17 milyon 382 bin 807 kişiye ilk doz, 12 milyon 991 bin 938 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 173 milyon 384 bini aştı, 3 milyon 729 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Son Güncelleme: 05.06.2021 17:19
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