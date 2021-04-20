banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YÖDAK’ta yeni dönem
YÖDAK’ta yeni dönem
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa mı?
Sağlık komitesinin görevi sadece aç-kapa...
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Tıp-İş’in tehlikeli başkaldırısı!
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
Azıcık düşününce içiniz yanmaz mı?
banner376

DSÖ uyardı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde 25-59 yaş arası insanlar arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulundu.

20 Nisan 2021 Salı 09:45
DSÖ uyardı!
banner337

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında, "Geçen hafta Kovid-19 vakaları üst üste sekizinci haftada artış gösterdi ve 5,2 milyondan fazla yeni vaka bildirildi. Bu, şimdiye kadar bir haftada kaydedilen en çok vaka sayısıydı." dedi.
Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de art arda 5'inci haftada yükseliş gösterdiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Şu anda DSÖ'ye 3 milyondan fazla ölüm bildirildi. 1 milyon ölüme ulaşmak 9 ay sürdü, 4 ayda 2 milyona, 3 ayda 3 milyona ulaştık. Büyük sayılar bizi uyuşturabilir. Ancak bu ölümlerin her biri aileler, toplumlar ve uluslar için bir trajedidir." değerlendirmesinde bulundu.
Ghebreyesus, küresel çapta 25-59 yaş arası insanlar arasında Kovid-19 vaka ve hastaneye yatış oranlarının endişe verici bir şekilde arttığı uyarısında bulunarak, bunun muhtemel nedeni olarak da yeni varyantlar ve genç yetişkinler arasında artan "sosyal kaynaşmayı" gösterdi.


İKLİM AKTİVİSTİ THUNBERG'TEN AŞILARIN EŞİT DAĞITIMI ÇAĞRISI
DSÖ'nün aşı eşitsizliğine karşı yürüttüğü kampanyaya dahil olan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ise küresel toplumu, aşı eşitsizliğini gidermeye çağırdı.
Thunberg, "Uluslararası toplum, aşı eşitsizliği konusundaki trajediyi ele almak için daha fazlasını yapmalıdır." diye konuştu.
Greta Thunberg Vakfı'nın aşı eşitliğini desteklemek için 100 bin avro bağışlayacağını aktaran Thunberg, nüfusunun ciddi bir kısmını aşılayan ABD ve İngiltere başta olmak üzere ülkelere aşıların adil dağıtımı konusunda çağrıda bulundu.


banner341
"832 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI"
Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) verdiği destek nedeniyle Thunberg'e teşekkür eden Ghebreyesus da küresel olarak şimdiye kadar 832 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandığını aktardı.
Ghebreyesus, "Ancak bunların yüzde 82'den fazlası, yüksek veya üst-orta gelirli ülkelere gitmişken, düşük gelirli ülkeler yalnızca yüzde 0,2 oranında aşıya ulaştı." dedi.


"SEYAHAT İÇİN AŞI KANITINA GEREK YOK"
Öte yandan, DSÖ Acil Durum Komitesi, uluslararası seyahatin bir koşulu olarak aşı kanıtına gerek olmadığı tavsiyesinde bulundu.
DSÖ, Kovid-19 aşılamalarının virüsün bulaşmasını engelleyip engellemediği konusundaki belirsizlik ve dünyadaki aşı adaletsizliği nedeniyle şimdilik "aşı pasaportuna" sıcak bakmıyor.
 

banner360
Son Güncelleme: 20.04.2021 10:08
Anahtar Kelimeler:
DSÖHastaneye YatışVakaCovid19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Meteoroloji Örgütü: "2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri "
Dünya Meteoroloji Örgütü: "2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri "
ABD'den seyahat uyarısı
ABD'den seyahat uyarısı
Dünya genelinde kaç vaka var?
Dünya genelinde kaç vaka var?
İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü
İngiltere'de son 224 günün en düşük Kovid-19 kaynaklı can kaybı görüldü
ABD’de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi
ABD’de Kovid-19 aşı uygulaması 16 yaş ve üzeri herkesi kapsayacak şekilde genişletildi
Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik V aşısı yüzde 97.6 etkili
Gamaleya Araştırma Merkezi: Sputnik V aşısı yüzde 97.6 etkili
Rusya’da COVID-19’un iki yeni mutasyonu tespit edildi
Rusya’da COVID-19’un iki yeni mutasyonu tespit edildi
Biontech/Pfizer'den AB'ye 100 milyon doz daha aşı
Biontech/Pfizer'den AB'ye 100 milyon doz daha aşı
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin değil AB'nin menfaatlerini dikkate alıyor
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de bölge ülkelerinin değil AB'nin menfaatlerini dikkate alıyor
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak
AB Dışişleri Bakanları Ukrayna ve Rusya'yı konuşacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim