banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özersay kimin yolunda?
Özersay kimin yolunda?
Ersan Saner nasıl bu kadar köşeye sıkıştı!
Ersan Saner nasıl bu kadar...
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Pilli olayı buzdağının görünen tarafıdır
Uyanmalıyız artık!
Uyanmalıyız artık!
banner376

DSÖ salgının biteceği tarihi açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının 2022 yılının başlarında biteceğini söyledi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 10:30
DSÖ salgının biteceği tarihi açıkladı
banner337
banner351

Danimarka devlet yayıncısı DR'ye açıklamalarda bulunan Kluge, 2021 yılının da Kovid-19 yılı olacağını, ancak 2020 yılına göre daha temkinli ve yönetilebilir olacağını vurguladı.
Kluge, en kötü senaryonun geride kaldığını, virüsün ilk yayılmaya başladığı 2020 yılına göre virüs hakkında daha fazla bilgiye sahip olunduğunu belirtti.
Kovid-19 salgınında yaşanan gelişmeleri hiç kimsenin önceden bilemeyeceğini vurgulayan ve kendi tahminini açıklayan Kluge, "2022'nin başında salgının sona ereceğini düşünüyorum." dedi.
Kluge, "Virüs olmaya devam edecek, ancak kısıtlamalara ihtiyaç olacağını düşünmüyorum. Bu iyimser bir mesaj." ifadelerini kullandı.

“MUTASYONLAR NORMAL”
Kovid-19'un mutasyona uğramasını da değerlendiren Kluge, mutasyonların normal olduğunu ve virüsün bulaştığı kişiye uyum sağlamaya çalıştığını ancak mutasyonların hızlı yayılmasının kendilerini endişelendirdiğini anlattı.

banner341
Kluge, Kovid-19'un mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türlerinin hızından dolayı Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıların ne kadar efektif olduğunu çok sıkı takip ettiklerini, gerek görülmesi halinde aşıların yeni mutasyonlara göre düzenlenebileceğini ve mutasyonlar için temelden aşı üretmeye gerek olmadığını söyledi.
Mutasyonların virüsü kontrolden çıkarmayacağının altını çizen Kluge, ancak sağlık sistemleri baskı altında olan ülkelerdeki sağlık sisteminin, daha fazla baskı altında olabileceğini, bu yüzden mutasyonları çok ciddiye aldıklarını kaydetti.
En büyük sorunun ise aşı olanların, aşı olmayanlarla aynı ortamlarda bir araya geldiğinde yaşanacağına dikkati çeken Kluge, zaman çizelgesinin çok önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.
Kluge, "Hız şu andan itibaren en iyi dostumuz. Her şey tempoya bağlı. Hız can kurtaracak ve ekonomiyi koruyacak ve sonunda da mutasyonları frenleyecek." ifadelerini kullandı.

 

banner360
Son Güncelleme: 22.02.2021 11:50
Anahtar Kelimeler:
Hans KlugeCovid19 SalgınıDSÖ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs varyantları neler?
Koronavirüs varyantları neler?
DSÖ Sözcüsü Jasarevic'den açıklama
DSÖ Sözcüsü Jasarevic'den açıklama
Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı
Güney Kore'de 80'li yaşlardaki bir adam, annesinin cesedini yaklaşık 30 yıl sakladı
Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti
Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti
Covid-19 aşılarının yüzde 45’i G-7 ülkeleri vatandaşlarına uygulandı
Covid-19 aşılarının yüzde 45’i G-7 ülkeleri vatandaşlarına uygulandı
İngiltere'de vaka artışı yavaşladı
İngiltere'de vaka artışı yavaşladı
Salgınla mücadelede işbirliğini artıracaklar
Salgınla mücadelede işbirliğini artıracaklar
Japonya'dan Covax'a 200 milyon dolar taahhüt
Japonya'dan Covax'a 200 milyon dolar taahhüt
Endonezya'da sel
Endonezya'da sel
3 ülkeye yaptırım kararı çıkabilir
3 ülkeye yaptırım kararı çıkabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim