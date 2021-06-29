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29 Haziran 2021 Salı gündemi
29 Haziran 2021 Salı gündemi
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DSÖ: Mozambik'te on binlerce insan gıda sorunuyla karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ensar'ul Sunna terör örgütünün saldırılarının devam ettiği Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde on binlerce çocuk ve hamilenin aşırı seviyede gıda sorunuyla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

29 Haziran 2021 Salı 12:30
DSÖ: Mozambik'te on binlerce insan gıda sorunuyla karşı karşıya
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DSÖ Mozambik Ofisi, Twitter hesabından, "5 yaş altı 75 bin çocuk ile 22 bin hamile ve emziren kadın, beslenme sorunu yaşıyor ya da 12 ay içinde bu sorunu yaşayacak" uyarısında bulundu.

Açıklamada, binlerce kişinin çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı Cabo Delgado'da gıda sorununu çözmek için kapsamlı bir çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Mozambik'te Ensar'ul Sunna'nın saldırılarından etkilenen yüz binlerce kişi için talep edilen yardımların sadece yüzde 11'inin temin edildiğini açıklamıştı.

ENSAR'UL SUNNA 4 YILDIR SALDIRI DÜZENLİYOR

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Fransız petrol devi Total, Cabo Delgado bölgesindeki tesislerine yönelik saldırılar sonrası çalışanlarını Avongi tesisinden 24 Nisan'da geri çektiğini duyurmuştu.

Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı son 4 yılda 800 bine yaklaştı.

Ülkede, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Saldırıları gerçekleştiren silahlı grubu yerel halk "Eş-Şebab" olarak adlandırıyor.

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Son Güncelleme: 29.06.2021 13:40
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