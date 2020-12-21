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DSÖ'den 'virüste mutasyon' açıklaması: İngiltere ile yakın temastayız

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonuyla ilgili İngiliz yetkililerle "yakın temasta" olduklarını açıkladı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 09:15
DSÖ'den 'virüste mutasyon' açıklaması: İngiltere ile yakın temastayız
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DSÖ'nün açıklamasına göre, COVID-19'un yeni türüne ilişkin devam eden araştırmaların bilgi, sonuç ve analizleri İngiliz makamlarınca paylaşılacak.

Virüsün yeni türünün özellikleri ve olası etkileri hakkında daha fazla bilgi edinildikçe DSÖ'ye üye 194 ülke bilgilendirilecek.

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Bulaşıcılığı çok daha yüksek

İngiltere'nin güneydoğusunda COVID-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve bir grup bilim insanı, söz konusu türün yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
DSÖİngiltereMutasyona Uğramış Koronavirüs
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