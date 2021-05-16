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DSÖ: "2021 daha ölümcül olacak"

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, 2021 yılının 2020’e göre salgın açısından “çok daha ölümcül” geçeceğini söyledi.

16 Mayıs 2021 Pazar 10:46
DSÖ: "2021 daha ölümcül olacak"
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2019 yılının sonlarında Çin’de ortaya çıkan ve 2020 yılında bütün dünyaya yayılarak bir salgına dönüşen corona virüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle 2021 senesinin “çok daha ölümcül” geçeceğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus cuma günü yaptığı açıklamada, “Bu salgının ikinci yılının ilkinden çok daha ölümcül olacağına inanıyoruz” dedi. DSÖ’nün en güncel verilerine göre dünya genelinde 3 milyon 339 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ghebreyesus, Hindistan'da yaşanan salgının ikinci dalgasının "ciddi derecede endişe verici” olduğunu belirterek, Hindistan'ın birçok eyaletinde "tedirgin edici derecede yeni vaka, hastaneye yatma ve ölüm” kaydedildiğini aktardı. Ghebreyesus, DSÖ olarak Hindistan'a oksijen tüpü, sahra hastaneleri için çadır, maske ve tıbbi araç gereç gönderdiklerini ifade etti.

DSÖ verilerine göre Hindistan'da bugüne kadar Covid-19'a yakalanan insan sayısı 24 milyonu aşarken, en az 262 bin kişi de hayatını bu hastalıktan kaybetti. Cuma günkü verilere göre, son 24 saat içinde corona virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 binden fazla olarak açıklandı. Hindistan'da ölüm sayıları son 3 gündür üst üste 4 binin üzerinde seyrediyor.

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Acil durumun sadece Hindistan için geçerli olmadığını da sözlerine ekleyen Ghebreyesus, aralarında Nepal, Sri Lanka, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Mısır'ın olduğu ülkelerin de yüksek vaka ve hastaneye yatma sayılarıyla mücadele ettiğini söyledi. DSÖ Genel Direktörü ayrıca kıta Amerikasında da vakaların yüksek olduğunu söyledi ve geçen hafta içerisinde corona virüs kaynaklı ölümlerin yüzde 40'ının Kuzey, Orta ve Güney Amerika'da kaydedildiğini belirtti.

DSÖ’DEN AŞILARI COVAX’E BAĞIŞLAYIN ÇAĞRISI
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus ayrıca çocuklara aşı yapmayı planlayan ülkelere bir çağrıda bulunarak, çocuklara yapılacak aşıları COVAX programı kapsamında bağışlamalarını istedi. Ghebreyesus online olarak düzenlenen toplantıda, “Bazı ülkelerin çocuklarını ve ergenlerini neden aşılamak istediklerini anlıyorum ancak şu anda bunu yeniden düşünmelerini ve onun yerine aşıları COVAX’e bağışlamalarını istiyorum” dedi.

DSÖ, diğer ülkelerin de Fransa ve İsveç’i bu konuda örnek almalarını talep ediyor. Fransa ve İsveç, öncelikli nüfusunu aşıladıktan sonra COVAX programına aşı bağışında bulunmuştu. Son haftalarda ergenlerin de aşılanması konusunda izin çıkan ülkeler arasında ABD ve Kanada bulunuyor.

DSÖ ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın (Gavi) ortak girişimi olan COVAX programı, bütün ülkelerin adil bir şekilde Covid-19 aşısına erişimini garanti altına almayı hedefliyor. Şu ana kadar ihtiyacı bulunan ülkelere 60 milyon doz Covid-19 aşısı eriştiren COVAX programı, Hindistan’da yaşanan yeni dalga sebebiyle ülkenin AstraZeneca aşılarının ihracatına izin vermemesi nedeniyle özellikle yoksul ülkelerde yaşanan aşı ihtiyacını karşılamak konusunda zorluk yaşıyor.

DSÖ verilerine göre şu ana kadar dünya genelinde 1 milyar 26 milyon doz aşı yapıldı.

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Son Güncelleme: 16.05.2021 10:50
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