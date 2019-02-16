Dövme tutkunlarıyla ustaları Paris'te buluştu

İnsan vücudunu bir tuval gibi kullanıp sanatlarını yansıtan dövme ustalarıyla dövme tutkunları Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu.

Dünya Dövme Şampiyonası için bir araya gelen dövme ustalarından bazıları ilk günü, deyim yerindeyse mola vermeden geçirdi. Dövme yaptırmak için kuyruğa girenler arasındaki Fanny Micheulon, Güney Koreli dövme ustası Bigcat Cid'i üç gün ziyaret etmek zorunda kalacak zira Micheulon'un, ensesinden dizlerine uzan bir kedi ve yılan figürünü vücuduna yansıtmak kolay olmayacak.

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve 3 gün sürecek olan festivalin, geçen yılki 35 bin kişilik katılım rekorunu kırması bekleniyor.