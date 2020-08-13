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Diriliş Ertuğrul İngiliz basınında

İngiliz Guardian gazetesindeki bir yazıda, Diriliş Ertuğrul dizisinin küresel bir fenomene dönüştüğüne dikkat çekildi. Dizi, "Müslüman Game of Thrones" olarak nitelendirildi.

13 Ağustos 2020 Perşembe 09:20
Diriliş Ertuğrul İngiliz basınında
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TRT'de yayınlanan ve 70'den fazla ülkeye ihraç edilen "Diriliş Ertuğrul" dizisine ilgi her geçen gün artıyor. Diziye dünya çapındaki ilgi, yayınlanmasının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen devam ediyor.

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian'da, Aina Han imzası ile yayımlanan bir yazıda dizinin başarısı analiz edildi.

Han, yazısına, annesinin de dizinin hayranı olduğunu anlatarak başlıyor. "İçerdiği romantizm, göz alıcı kostümleri, etkileyici müziği ve savaş sahneleri ile Müslümanların 'Game of Thrones (Taht Oyunları)' dizisi oldu" sözlerini kullanıyor.

Han, İslami ritüelleri doğru betimleyen ve ünlü İslam düşünürü İbnü'l Arabi'nin bilgelik dolu özlü sözleri ile bezenmiş senaryosu ile dizinin kendine özgü bir yer edindiğini vurguluyor. Yazıda, Diriliş Ertuğrul'un Latin Amerika, Güney Asya ve Afrika'da da izleyicileri kendine bağladığına dikkat çekiliyor.

Dizinin hayranları arasında, Nelson Mandela'nın torunu ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bulunduğu belirtiliyor.

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2017 yılında, film ve dizi yayın platformu Netflix'te yayınlanan İngilizce altyazılı versiyonunun da ABD ve İngiltere'de izleyicileri etkilediği aktarılıyor.

"İzleyiciler Türkçe öğreniyor"

Başka ülkelerde yaşayan Müslümanların diziyi izlerken kültürel ve dini değerlerinin doğru ve güçlü şekilde aksettirilmesinden memnuniyet duydukları ifade ediliyor.

Yazıda, dizideki kadınların güçlü rollerine de vurgu yapılırken, diziden etkilenen yabancı izleyicilerin Türkçe öğrenmeye başladıkları da anlatılıyor.

Yazıda ayrıca, Türkiye'nin 100'den fazla ülkeye 150'den fazla dizi ihraç ettiği ve bu alanda ABD'nin hemen ardından geldiği bilgisine de yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Diriliş ErtuğrulMüslüman Game Of Thronesİngiliz Guardian Gazetesi
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