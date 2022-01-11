banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sallandık!
Son Dakika
Sallandık!
Parti liderlerinin ‘itibar’ savaşı!
Parti liderlerinin ‘itibar’ savaşı!
Meteoroloji’den uyarı
Meteoroloji’den uyarı
Birkan'a son veda
Birkan'a son veda
banner405
Flaş Haber
Sallandık!
Kapat

Deltacron mutasyonu hakkındaki iddialar yalanlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı tarafından duyurulan ve Omicron ve Delta mutasyonlarının melezi olan Deltacron mutasyonunun bir mutasyon değil laboratuvar ortamında yaşanan bir kontaminasyon olduğu açıklandı.

11 Ocak 2022 Salı 08:30
Deltacron mutasyonu hakkındaki iddialar yalanlandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) bir grup bilim insanı, yeni bir COVID-19 mutasyonu keşfettiklerini iddia etti.

Kıbrıs Üniversitesi’nde biyolojik bilimler profesörü olan Leondios Kostrikis, mutasyonu 'Deltacron' olarak adlandırdı.

CNBC'de yer alan haberde ekibin Deltacron'un Delta ve omikron varyantının birleşiminden oluştuğu görüşünde olduğu ve 25 vaka bulunduğu yazıldı.

Ancak İngiliz bilim insanları, "Deltacron" adlı bir hibrit koronavirüs mutasyonunun büyük olasılıkla yeni bir endişe verici varyant değil, bir laboratuvar kontaminasyonunun (bulaşma) sonucu olduğunu söyledi.

banner341

Mutasyon değil, kontaminasyon

Imperial College London'daki bulaşıcı hastalıklar bölümünden bir virolog olan Tom Peacock hafta sonu, "Birkaç büyük medya kuruluşu tarafından bildirilen Kıbrıslı 'Deltacron' dizileri oldukça açık bir şekilde kontaminasyon gibi görünüyor" dedi.

İngiltere'nin Wellcome Sanger Enstitüsü'nde COVID-19 Genomik Girişimi başkanı Jeffrey Barrett, iddia edilen mutasyonların genomun belirli dizileme prosedürlerinde hataya açık bir kısmında bulunduğunu söyledi. "Bu neredeyse kesinlikle Delta ve Omicron soylarının biyolojik bir rekombinantı değil" dedi.

DSÖ'de bulaşıcı hastalık epidemiyoloğu olan Maria van Kerkhove, "Deltacron, flurona veya fluorone gibi sözcükleri kullanmayalım. Bu kelimeler virüslerin /varyantların birleşimini ima ediyor ve bu olmuyor" açıklaması yaptı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Japonya ülkeye giriş sınırlamasının süresini uzatıyor
Facebook'tan çalışanlarına takviye aşı şartı
Facebook'tan çalışanlarına takviye aşı şartı
Almanya'da hükümetin COVID-19 politikası protesto edildi
Almanya'da hükümetin COVID-19 politikası protesto edildi
ABD, vatandaşlarını uyardı: Kanada'ya seyahat etmeyin
ABD, vatandaşlarını uyardı: Kanada'ya seyahat etmeyin
İtalya'da aşısızlar otobüslere alınmayacak, kafe ve restoranlara giremeyecek
İtalya'da aşısızlar otobüslere alınmayacak, kafe ve restoranlara giremeyecek
Tropikal kasırgalar, dünyanın en kalabalık şehirlerini tehdit edebilir
Tropikal kasırgalar, dünyanın en kalabalık şehirlerini tehdit edebilir
ingilltere'den ilgi çeken araştırma
ingilltere'den ilgi çeken araştırma
Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi
Kazakistan'da ulusal yas ilan edildi
Çin'de ilk Omicron'un görüldüğü Tiencin'de "kısmi karantina" ilan edildi
Çin'de ilk Omicron'un görüldüğü Tiencin'de "kısmi karantina" ilan edildi
Komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu
Komedyen Bob Saget otel odasında ölü bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim