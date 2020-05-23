DEAŞ'ın iki kritik ismi Suriye'de öldürüldü

Açıklamada, "Bu iki DEAŞ elebaşının ortadan kaldırılması DEAŞ'ın masum sivillere ve güvenlik ortaklarımıza yönelik saldırılarını bertaraf edecektir." ifadesi kullanıldı.
23 Mayıs 2020 Cumartesi 09:15
Son Güncelleme: 23.05.2020 09:12
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, SDG ismini kullanan PKK/YPG ile düzenlediği operasyonda, DEAŞ'ın sözde Kuzey Bağdat sorumlusu ve sözde lojistik sorumlusunu Suriye'de öldürdüklerini açıkladı.
Açıklamada, "Bu iki DEAŞ elebaşının ortadan kaldırılması DEAŞ'ın masum sivillere ve güvenlik ortaklarımıza yönelik saldırılarını bertaraf edecektir." ifadesi kullanıldı.