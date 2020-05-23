DEAŞ'ın iki kritik ismi Suriye'de öldürüldü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan yapılan açıklamada, Suriye'nin Deyrizor ilindeki bir DEAŞ sığınağına yapılan baskında, DEAŞ'ın sözde Kuzey Bağdat sorumlusu Ahmed İsmail el Zavi ile örgütün sözde lojistik sorumlusu Ahmed Abdu Muhammed Hasan el Cuğayfi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bu iki DEAŞ elebaşının ortadan kaldırılması DEAŞ'ın masum sivillere ve güvenlik ortaklarımıza yönelik saldırılarını bertaraf edecektir." ifadesi kullanıldı.