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Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları 800 kişiyi daha evlerinden etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların bölgedeki riskleri artırmasıyla 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiği açıklandı.

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:15
Cumbre Vieja Yanardağı'nın lavları 800 kişiyi daha evlerinden etti

Kanarya Adaları özerk yönetimindeki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu, Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavların yön ve akış hızındaki değişiklik nedeniyle bölgenin 2. düzey alarma geçirildiğini duyurarak, güvenlik gerekçesiyle 800 kişinin daha evlerinden tahliye edildiğini bildirdi.

Saat 13.00 ile 19.00 arasında evlerindeki önemli eşyalarını almaları için izin verilen halkın, daha sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde riskli bölgeden çıkarıldığı kaydedildi.

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Pevolca'nın teknik bölüm şefi Miguel Angel Morcuende de düzenlediği basın toplantısında, adada tahliye edilenlerin sayısının 6 bin 200'ün üzerinde olduğunu söyledi.

Morcuende, lavların şimdiye kadar 595 hektarlık alanı kapladığını, bunun 170'inin tarım alanı olduğunu ifade etti.

Diğer yandan lavların, aralarında çimento fabrikasının da olduğu bir organize sanayi sitesine ulaşması nedeniyle hava kirliliğinin artmasıyla 3 bin kişiyi etkileyecek şekilde bazı yerleşim yerlerinin karantinaya alındığı, halktan zorunlu durumlar olmadıkça evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapatmalarının istendiği belirtildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yanardağ aktif durumda olduğundan bu yana bölgeye 3'üncü ziyaretini yarın yapacak.
 

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Son Güncelleme: 13.10.2021 10:16
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