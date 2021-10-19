banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 1956 binayı kül etti

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar 30 günde büyük çoğunluğu ev 1956 binayı yakıp geçti.

19 Ekim 2021 Salı 08:40
Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 1956 binayı kül etti

Avrupa Birliği Uydu Görüntüleme Sistemi'nin (Copernicus) güncellediği verilerde, La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'nın volkandan çıkan lavların, bölgedeki 1956 binayı yıktığı, mevcut durumda 61 evin de durumunun riskli olduğu bilgisi yer aldı.

Adada 19 Eylül'den bu yana aktif olan yanardağın püskürttüğü ve iki koldan dökülen lavlar 811,8 hektarlık alanı kapladı.

Ana güzergahtan akan ve 28 Eylül'den itibaren denize dökülmeye başlayan lavlar, burada büyük bir delta oluşturdu.

2. kolu oluşturan lavlar Atlas Okyanusu’na dökülecek

Yanardağın güneybatı bölgesinden akan ve 2. kolu oluşturan lavların ise denize sadece 150 metre uzaklıkta olduğu ve kısa sürede Atlas Okyanusu'na dökülmeye başlayacağı açıklandı.

Kanarya Adaları'ndaki Volkanik Riskler için Acil Mücadele ve Sivil Koruma Özel Planlama (Pevolca) kurumu yetkilileri, lavların yeni bir noktadan daha denize dökülmeye başlamasıyla yeni küçük patlamaların ve hidroklorik asit salınımlarının olacağını belirtip, hava kirliliğinin daha da artabileceği uyarısında bulundu.

El Paso gibi bazı yerleşim yerlerinde halka, mecbur olmadıkça sokağa çıkmaması ve sokakta olması halinde FFP2 tipi maske kullanması tavsiye ediliyor.

banner341
La Palma'da yaklaşık 7 bin kişi evlerinden tahliye edilmiş durumda yaşamını sürdürüyor.

Okullar 1 ay sonra açıldı

Bu arada yanardağ çevresinde riskin azaldığı bölgelerde 4 bin 606 öğrenci ve 583 öğretmen bugün okullarına geri döndü.

Yaklaşık 1 ay sonra ders başı yapan öğrencilerin yanardağdaki lav akışındaki olası değişiklik ve ya hava kirliliğinin artması durumlarında çevrim içi eğitime tekrar dönebilecekleri belirtildi.

Hayvanları kurtarmak için özel çalışma

Diğer yandan, lavlar arasında kalan ve riskli olduğu için ulaşılamayan bazı hayvanları kurtarmak için özel bir çalışma başlatıldı.

Aerocamaras adlı drone şirketi, 20 kilograma kadar ağırlık taşıyabilecek çelik bir ağı lavların üzerinde drone ile uçurarak, mahsur kalan hayvanları kurtarmaya çalışacağını açıkladı.

Bölgede son 24 saatte biri Richter ölçeğiyle 4.6 şiddetinde olmak üzere, 60 kadar deprem meydana geldi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Cumbre Vieja Yanardağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti
BM, Güney Sudan'da sellerden etkilenen savunmasız kişiler için alarma geçti
Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti
Yemen'de öldürülen ve sakatlanan çocuk sayısı 10 bini geçti
Afrika'nın nadir buzulları eriyebilir!
Afrika'nın nadir buzulları eriyebilir!
Dünyanın en eski yıldız haritası British Museum'da sergilenecek
Dünyanın en eski yıldız haritası British Museum'da sergilenecek
AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanları toplandı
AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu Bakanları toplandı
Polonya'dan AB'ye tepki: “Tehdit dilini reddediyoruz“
Polonya'dan AB'ye tepki: “Tehdit dilini reddediyoruz“
AB, Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede eleştirilerin hedefinde
AB, Akdeniz’de düzensiz göçle mücadelede eleştirilerin hedefinde
Kanye West adını “Ye“ olarak değiştirdi
Kanye West adını “Ye“ olarak değiştirdi
İngiltere'de genç evsizlerin sayısı artışta
İngiltere'de genç evsizlerin sayısı artışta
Atlas Okyanusu'nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain bulundu
Atlas Okyanusu'nda bir yelkenlide 5 tondan fazla kokain bulundu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim