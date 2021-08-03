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Covid-19 aşılarının etkisi kanıtlandı

ABD'de yapılan bir araştırma koronavirüse karşı tam aşılı olan kişilerin yüzde 1'inden azının virüs kaptığını ortaya koydu.

03 Ağustos 2021 Salı 09:13
Covid-19 aşılarının etkisi kanıtlandı

Koronavirüs vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine dayanarak Kaiser Family Foundation tarafından yapılan araştırmaya göre, COVID-19 vakalarının yüzde 90'dan fazlası ve hastaneye başvuru ve ölümlerin ise yüzde 95'i aşı yaptırmayan kişilerde görüldü.

COVID-19 aşısı yaptıranların sadece yüzde 0,004'ünden azı virüs nedeniyle hastaneye başvururken yüzde 0,001'den az kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Delta varyantı vaka sayılarını artırdı

Aşı yaptıranların nadiren virüse yakalandığına ve bu oranın aşılı kişilerde yüzde 1'in altında olduğuna dikkatin çekildiği araştırmada, aşı yaptıran 163 milyondan fazla kişiden yaklaşık 6 bin 600 kişide COVID-19 görüldüğü açıklandı.

Hindistan'da görülen Delta varyantının ABD'de de görülmeye başlamasıyla ülkedeki vaka ve ölümlerde yeniden artış gözlemlendi.

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'deki yeni vakaların yaklaşık yarısı Florida, Texas, California, Louisiana ve Missouri eyaletlerinde kaydedildi.

California hariç vaka sayılarında artışın görüldüğü bu eyaletlerde nüfusun yarısından azı COVID-19 aşısı yaptırdı.

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Son Güncelleme: 03.08.2021 09:20
Anahtar Kelimeler:
Covid19 AşısıBulaş Riski
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