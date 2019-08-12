banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Cihangir’de iş kazası
CİHANGİR’DE İŞ KAZASI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişi tutuklandı
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Kurşunlama olayında 4 yeni tutuklu!
4 KİŞİ TUTUKLANDI
Motosiklet kazası: 1'i ağır 2 yaralı
1'İ AĞIR 2 YARALI
banner306
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor

Lekima tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e çıktı.

Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor

Lekima tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e çıktı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 12:07
Çin'deki Lekima tayfununda kayıplar artıyor

Çin'in doğusunda etkili olan Lekima tayfununda hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e çıktı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin doğusundaki Cıciang ile Şantung eyaletinde etkili tayfun nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişiden ise haber alınamıyor.

Cumartesi günü Cıciang eyaletini vuran tayfun 39 kişinin, komşu Anhui eyaletinde de bir kişinin ölümüne yol açtı.

Tayfun, Cıciang eyaletinde 1,26 milyon kişinin tahliye edilmesine ve 24,22 milyar yuan (yaklaşık 18,8 milyar Türk lirası) zarara neden oldu. Eyalette 9 kişi de kayboldu.

banner317
Pazar günü kuzeye doğru yönelen tayfun, Şantung eyaletini vurmaya başladı. Şantung'daki tayfunda 5 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi kayboldu. En az 610 evin yıkıldığı eyalette, 180 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

Lekima tayfunu, Şantung eyaletinde de 1,48 milyar yuan maddi zarara yol açtı.

Eyalette, şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürürken, evlerinde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ülkede bu yıl yaşanan 9'uncu tayfun Lekima, saatte 187 kilometre hızla esen rüzgarlara neden oldu. Lekima tayfununun, ülkenin kuzey ve batı yönlerinden iç kesimlere doğru ilerleyeceği tahmin ediliyor.

Son Güncelleme: 12.08.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Lekima Tayfunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norveç'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı
Norveç'teki Cami Saldırganı Mahkemeye Çıkarıldı
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Husilerden Suudi Arabistan Sınırındaki Askeri Mevzilere Saldırı
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Jeffrey Epstein'in Ölümünde Soru İşaretleri...
Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu
Norveç'te cami saldırganını durduran Refik Kahraman oldu
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...
Cammu Keşmir'de sıkı askeri önlemler...
Twitch'ten özür...
Twitch'ten özür...
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edildi
Kanarya adalarında orman yangını
Kanarya adalarında orman yangını
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet!!
Yeni doğan bebeğe vaftiz sırasında şiddet!!
'Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir'
'Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir'

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim