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Çin'de şiddetli fırtına : 11 kişi hayatını kaybetti

Çin'in doğusundaki Ciansu eyaletinde şiddetli fırtına nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı ve 9 denizcinin kaybolduğu bildirildi.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:21
Çin'de şiddetli fırtına : 11 kişi hayatını kaybetti
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Çin'in doğusundaki Ciansu eyaletinde şiddetli fırtınanın ölümlere neden olduğu bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, Yangzı Nehri kıyısındaki Nantong şehrini etkisi altına alan fırtınada 11 kişi hayatını kaybetti, 102 kişi yaralandı.

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Ölenlerin, rüzgarda nehre sürüklenerek, sökülen ağaçların ve elektrik direklerinin çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

9 KİŞİ KAYBOLDU

Öte yandan 11 kişiyi taşıyan bir balıkçı teknesi fırtınada alabora olurken teknedeki 2 kişi kurtarıldı, 9 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
ÇinDünyaFırtına
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