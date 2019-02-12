Çin'de Apple satışları yüzde 20 düştü

Çin'de Apple'ın iphone satışları 2018 yılının son çeyreğinde yüzde 20 oranında düştü. Pazar araştırma firması IDC'nin yayınladığı rapora göre Çin halkı yerli malı Huawei telefonlarına aynı dönemde yüzde 23 daha fazla rağbet gösterdi.

Rapor, Apple CEO'su Tim Cook'un iphone satışlarının 2018 son çeyreğindeki düşüşü hakkında Çin pazarının rolünü açıklar nitelikte.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de yapılan araştırmaya göre Apple’ın akıllı telefon satışlarında 2018’in son çeyreğinde yüzde 19, 9 oranında düşüş gösterirken, Huawei’nin yüzde 23,3 oranında büyüdüğünü göze çarpıyor.

Rapora göre Apple’ın pazar payının bir önceki yıla göre yüzde 12.9’dan yüzde 11.5’e düştü.

Raporda,“Çin’deki şiddetli makro çevresel şartlar ve yerli markaların yenilikçi ürünlerine rağbet Apple’ın gerilemesinin devam etmesinin nedenleri oldu.” ifadesi kullanıldı.