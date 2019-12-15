banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110477
ALTIN
275.785
DOLAR
5.8011
STERLİN
7.7542
EURO
6.4759
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
YİNE KAZA!
Sevenleri şokta
SEVENLERİ ŞOKTA
Dikkat Aranıyor! Avlanmaya giden Nazım Tekman kayıp!!!
KAYIP ARANIYOR
Ani ölüm: 54 yaşında hayatını kaybetti
ANİ ÖLÜM
Flaş Haber
Sevenleri şokta
Kapat

Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu

Çin'de bir küp içinde 500 yıllık kırılmamış yumurtalar bulundu. Yumurtaların kırılmadan kalmasının sebebinin pirinç olduğu düşünülüyor

Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu

Çin'de bir küp içinde 500 yıllık kırılmamış yumurtalar bulundu. Yumurtaların kırılmadan kalmasının sebebinin pirinç olduğu düşünülüyor

15 Aralık 2019 Pazar 16:37
Çin'de 500 yıllık yumurtalar kırılmamış halde bulundu

Çin'in Siçuan bölgesinde bir küpte en az 500 yaşında olduğu belirlenen yumurtalar bulundu. 

Ming Hanedanı'na (1368-1644) ait bir mezarda bulunan küpteki yumurtalar, pirincin içinde muhafaza edilerek en az 500 yıl kırılmadan kalabildi. 

banner317
Guang'an Şehir Müzesi Müdürü Tang Yunmei, "1501'de ölen Yang Ming ve iki eşine ait mezarın,  içerideki ısının ve nem oranının değişmeyecek biçimde inşa edilmiş olması da yumurtaların kırılmadan kalmasında etkili oldu" dedi.

​Çin'de 2015 yılında arkeologlar, 2 bin yıl öncesinden kalma mezarda bir yumurta bulmuş, ancak yumurtanın kabuğu, araştırmacıların temizlemek için kullandığı fırçanın darbesiyle çatlamıştı. 

Mezarlara yumurta koymanın kültürel anlamı, tarihçiler arasında hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bazı tarihçiler, yumurtanın, yaşamın sayısız kuşaklar boyu sürmesini sembolize ettiğini, bazılarıysa mezar sahibi hayattayken sevdiğinden dolayı mezarına yumurta konulduğunu düşünüyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Ocağında Göçük: 30 Ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Maden Ocağında Göçük: 30 Ölü
9 yaşında mezun olacaktı, üniversiteyi bıraktı
9 yaşında mezun olacaktı, üniversiteyi bıraktı
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı
John Lennon'un gözlükleri 170 bin euroya satıldı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı
Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasında ölü sayısı 16'ya çıktı
Dünya güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-ann Singh
Dünya güzeli belli oldu: Jamaikalı Toni-ann Singh
İran'da hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu
İran'da hava kirliliğinden etkilenen 1541 kişi hastanelere başvurdu
Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor
Modern insanın genetiği en fazla 38 yıl yaşamaya izin veriyor
Çin, bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı
Çin, bazı ABD mallarına uygulanacak ilave vergileri askıya aldı
ABD, Suriye'deki petrol sahalarına takviye güç göndermeyi sürdürüyor
ABD, Suriye'deki petrol sahalarına takviye güç göndermeyi sürdürüyor
Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem
Filipinler'de 6,8 büyüklüğünde deprem

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim