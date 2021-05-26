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California’da silahlı saldırı: 8 ölü

ABD’de California eyaletinin San Jose kentindeki bir tren bakım istasyonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, bir kişinin ateş açması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 23:00
California’da silahlı saldırı: 8 ölü
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ABD’de California eyaletinin San Jose kentindeki bir tren bakım istasyonunda silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, bir kişinin ateş açması sonucu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

Olayın meydana geldiği Santa Clara bölgesinin şerif yardımcısı Russell Davis gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın öldüğü bilgisini verdi. Davis ilk açıklamasında, ‘’Çok sayıda yaralı ve can kaybı var’’ demiş ancak tam sayı vermemişti. Davis'in ofisinden daha sonra yapılan açıklamadaysa ölü sayısı saldırgan hariç 8 olarak açıklandı.

Beyaz Saray, San Jose'deki durumu yakından takip ettiğini açıkladı.

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Saldırının yerel saatle sabah 7’de Santa Clara Valley Ulaştırma İdaresi (VTA) tarafından işletilen bir hafif raylı tren bakım istasyonunda düzenlendiği belirtildi.

San Jose Belediye Başkanı Sam Liccardo, ‘’Saldırgan artık tehdit oluşturmuyor ve tesis boşaltıldı’’ diye yazdı.

Davis de, saldırganın erkek olduğunu söyledi ancak kimlik paylaşmadı. Russel Davis, saldırganın nasıl öldüğü, polis tarafından ateş açılıp açılmadığı konusunda da bilgi vermedi.

Silah sahipliğinin en yüksek olduğu ülkelerden ABD'de ateşli silahların kullanıldığı toplu saldırılar sık sık yaşanıyor. Mart ayında Georgia eyaletinin Atlanta kenti civarında masaj salonlarına düzenlenen saldırılarda altısı Asya kökenli kadın olmak üzere 8, bu saldırının üzerinden daha bir hafta geçmeden Colorado eyaletinin Boulder kentinde bir süpermarkette ateş açılması sonucu da 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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Son Güncelleme: 27.05.2021 00:35
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