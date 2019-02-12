Brezilya'da ödüllü haber sunucusu Helikopter kazasında öldü

Brezilya'da ödüllü haber sunucusu helikopter kazasında yaşamını yitirdi.



TV Band kanalı, televizyonun gece haberlerinin yanı sıra bir radyo programının sunuculuğunu yapan 66 yaşındaki Ricardo Boechat'ın, Campinas kentinden dönüşte bindiği helikopterin, Sao Paulo'da işlek bir otobanda kamyonun üzerine düştüğünü duyurdu.



Polis, yolsuzlukla ilgili haberleriyle Brezilya'nın en prestijli gazetecilik ödüllerinden 3'ünün sahibi olan Boechat'ın ve helikopterin pilotunun kazada yaşamlarını yitirdiğini, kamyon sürücüsünün yaralandığını açıkladı.



IstoE dergisinde köşe yazan, televizyonda sıklıkla devlet başkanı adayları arasındaki münazaraları yöneten Boechat'ın ölümü ülkede büyük üzüntüyle karşılandı. Vatandaşlar ve meslektaşları, sosyal medyada duygularını getiren mesajlar paylaştı.



Boechat'ın sıkça eleştirdiği Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da sunucunun ölümü üzerine Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı.



