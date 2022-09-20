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Brent Petrolün Varil Fiyatı 92,08 Dolar

20 Eylül 2022 Salı 10:00
Brent Petrolün Varil Fiyatı 92,08 Dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92,08 dolardan işlem görüyor.

Dün 92,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 08.48 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,09 artarak 92,08 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 85,36 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, merkez bankalarının faiz artırımına gideceği beklentisiyle dün 89 doların altına geriledikten sonra bugün kısmen yükselişe geçti.

ABD başta olmak üzere merkez bankalarının yüksek enflasyon karşısında agresif faiz artırımlarını sürdüreceği, bu durumun da ekonomileri resesyona sürükleyeceğine ilişkin endişeler petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Bu hafta kararlarını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının toplantılarından çıkacak sonuçlara ilişkin beklentiler, petrol fiyatlarının artışını kısıtlıyor.

Öte yandan, ABD Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı kaydedildi. Açıklamada, kasımdan itibaren teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervinden 10 milyon varile kadar petrol satılacağı bildirildi.

Brent petrolde teknik olarak 92,29 ile 92,40 dolar aralığının direnç, 91,83 ile 91,71 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 20.09.2022 15:36
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