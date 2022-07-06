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Brent petrol sert düştü!

Petrol Fiyatları Güçlenen Resesyon Endişeleriyle Düşüşte

06 Temmuz 2022 Çarşamba 09:30
Brent petrol sert düştü!

Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşüş gösterdi.

Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.

Merkez Bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için para politikalarında sıkılaşmaya gitmesi, ekonomilerde resesyon beklentilerini artırdı. Resesyon beklentilerinin güçlenmesi, talebin azalacağına yönelik endişeleri de beraberinde getirdi.

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Güney Kore'de de enflasyonun neredeyse 24 yılın zirvesine çıkması, ekonomik büyüme ve petrol talebinin zayıflayacağına ilişkin kaygıları artırdı.

Petrol fiyatlarının Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen düşüş göstermesi dikkati çekti.

Norveç Petrol ve Gaz Birliği, ülkede enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikaların ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gittiğini duyurmuştu.

Grev bugün üç açık deniz sahasında başlarken, sendika çözüm bulunamaması durumunda 6 Temmuz'da üç sahada daha çalışmaların durdurulacağını açıklamıştı.

Norveçli enerji şirketi Equinor'dan yapılan açıklamada ise bugün başlayan grevin 27 bin 500'ü doğal gaz olmak üzere yaklaşık 89 bin varillik petrol eşdeğeri üretimi tehlikeye atabileceği bildirilmişti. Bu geceden itibaren kesinti beklenen üç sahanın toplam üretiminin ise günlük 333 bin varil petrol eşdeğeri olduğu belirtilmişti.

Şirket, 9 Temmuz'dan itibaren de 3 ayrı sahada daha grevin başlayabileceğini, buradan kaynaklanacak üretim kayıplarının ise henüz netleşmediğini duyurmuştu.

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Son Güncelleme: 06.07.2022 10:44
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