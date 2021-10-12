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Borrell uyardı: Afganistan konusunda hızlı hareket etmemiz gerekiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Afganistan'daki durumun "çöküşün eşiğinde" olduğunu belirterek acil harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

12 Ekim 2021 Salı 09:30
Borrell uyardı: Afganistan konusunda hızlı hareket etmemiz gerekiyor

AB Kalkınma Bakanları, Borrell'in katılımıyla video konferans yöntemiyle Afganistan ile ilgili gayriresmi toplantı yaptı.

Borrell, toplantıda "Afganistan'daki insani ve sosyo-ekonomik durum çöküşün eşiğinde. Norveç Mülteci Konseyi'ne göre, uygun yardımı almadıkları takdirde en az 1 milyon çocuk bu kış soğuktan ve açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. Bekleyip göremeyiz. Harekete geçmemiz ve hızlı hareket etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Bakanların, AB'nin Afgan halkına desteğini artırmasının somut yollarını tartıştıklarını ifade eden Borrell şöyle devam etti:

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"Bu, Konsey tarafından kabul edilen beş kriterin artık geçerli olmadığı anlamına gelmez. Aksine, bunlar geçerliliğini koruyor ve düzenli kalkınma iş birliğinin devam edebilmesi için tamamen karşılanmaları gerekiyor."

AB Yüksek Temsilcisi, daha önce Taliban'ın davranışlarını "Diğer ülkelere terör ihraç etmemesi, kadın ve insan haklarına, hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğüne saygı göstermesi, insani yardımın teslimini kolaylaştırması, ülkeyi terk etmek isteyen yabancı uyrukluların ve risk altındaki Afganların gitmesine izin vermesi, Afganistan'daki siyasi güçler arasında müzakereler yoluyla kapsayıcı ve temsili bir geçiş hükümetinin kurulması" olmak üzere 5 kritere göre değerlendireceklerini duyurmuştu.

Borrell, söz konusu yardımları Taliban üzerinden değil, "çok taraflı ortaklar" aracılığıyla sağlayacaklarını belirterek, bugün görüşülenlerin yarın G20 Liderlerinin Afganistan ile ilgili olağanüstü toplantısında AB'nin tutumunu yansıtacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 12.10.2021 10:00
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