banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
455.741
DOLAR
7.2132
STERLİN
9.4355
EURO
8.4622
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

BM: Koronavirüs tedbirleri Afrika'da gıda krizini artırıyor

Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerinin Afrika'da gıda sorununu artırdığı ve bunun gelecek yıl da devam edeceği uyarısı yaptı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:40
BM: Koronavirüs tedbirleri Afrika'da gıda krizini artırıyor
banner337
banner351

BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Afrika Bölgesi Direktörü Paul Akiwumi, yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'da mevsimsel değişimler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle gıda sorunu yaşandığını ve buna COVID-19 salgını etkilerinin eklendiğini belirtti.

Akiwumi, "COVID-19 krizi, ticaret, taşımacılık ve üretim gibi sektörleri direk olarak olumsuz etkiledi." ifadelerini kullandı.

Birçok Afrika ülkesinde ticari ve ekonomik faaliyetlerin zarar gördüğünün altını çizen Akiwumi, "Kısıtlamaların başladığı mart ve haziran ayları arasında COVID-19 kaynaklı panikle özellikle tahıl ürünlerine talep gıda fiyatlarını arttırdı." açıklamasını yaptı.

banner341
Akiwumi, Kenya ve Sudan gibi hükümetlerin vergi indirimi ve ihracat kısıtlaması gibi adımlarla gıda fiyatlarındaki artışı durdurmaya çalıştıklarını kaydetti.

"Kısıtlamalar gıda krizini artırıyor"

COVID-19 tedbirlerinin gıda sorununa neden olduğunu aktaran Akiwumi, "Hükümetlerin salgınla mücadelede sokağa çıkma yasağı, seyahat kısıtlaması ve sosyal mesafe gibi kuralları uygulaması da gıda krizini artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kısıtlamalardan en fazla etkilenen kesimi düşük gelir sahibi ve kayıt dışı ekonomide çalışan kişilerin oluşturduğuna işaret eden Akiwumi, Afrika'da gıda sorununun gelecek yıl da devam etmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs TedbirleriAfrikada Gıda KriziBm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra Belediye Başkanı Khan:
Londra Belediye Başkanı Khan: "londra'da Binlerce Kişi Kirasını Ödeyemediği İçin Evsiz Kalabilir"
Yunanistan'dan Türkiye'nin çözüm çağrılarına yanıt yok
Yunanistan'dan Türkiye'nin çözüm çağrılarına yanıt yok
Dünya Bankası: Türkiye, salgını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
Dünya Bankası: Türkiye, salgını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
BM: "Beyrut'taki patlamada en az 34 mülteci öldü"
BM: "Beyrut'taki patlamada en az 34 mülteci öldü"
Trump: "Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak"
Trump: "Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak"
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim