banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1110
ALTIN
455.741
DOLAR
7.2132
STERLİN
9.4355
EURO
8.4622
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Hüseyin Özgürgün istifa mı etmiş?
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Özgürgün’den Tatar’a altın vuruş
Ah şu gazeteciler...
Ah şu gazeteciler...
Sabrımızı zorluyorlar...
Sabrımızı zorluyorlar...
banner355

BM: "Beyrut'taki patlamada en az 34 mülteci öldü"

Birleşmiş Milletler, Beyrut'ta geçen hafta meydana gelen şiddetli patlamada en az 34 mültecinin yaşamını yitirdiğini, 7'sinin de kayıp olduğunu açıkladı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 08:20
BM: "Beyrut'taki patlamada en az 34 mülteci öldü"
banner337
banner351

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen ve şu ana kadar ölü sayısının 171'e ulaştığı "ölümcül" ve "yıkıcı" patlamadan üzüntü duyduklarını dile getirdi.

Patlamada en az 34 mültecinin yaşamını yitirdiği, 7'sinin kayıp olduğu ve 20'si ağır, 124 mültecinin de yaralandığı bilgisini paylaşan Baloch, "Sahadaki ekiplerimiz hala çıkan haberleri doğrulamaya çalışıyor ve Beyrut'un yaklaşık 200 bin kişilik mülteci nüfusu arasındaki ölü sayısının daha da artmasından korkuyoruz. Bu patlama, milliyeti veya statüsü ne olursa olsun herkesi etkiledi" dedi.

Baloch, patlamanın ardından ayrım gözetmeksizin bölgedeki Lübnanlılar, mülteciler ve göçmen işçilere yönelik acil yardımda bulunduklarını, daha çok "barınak" ve "korumaya" ihtiyaç duyanlara odaklandıklarını söyledi.

banner341
"Filistinli mültecilerin trajedisi bitmiyor"

Aynı toplantıda konuşan Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Sözcüsü Tamara Alrifai ise Lübnan'ın krizlere alışkın bir ülke olduğunu belirtti.

Lübnan'da 12 kampta 200 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığını anımsatan Alrifai, Lübnan'daki en eski mülteci topluluğunu Filistinlilerin oluşturduğunu aktardı.

Buradaki Filistinlilerin trajedilerinin bitmediğini anlatan Alrifai, "Bir bakıma, Lübnan'ın başına gelen her şey, orada yaşayan ancak çok daha savunmasız ve kötü sosyal-ekonomik koşullarda yaşayan Filistinli mültecilerin başına da geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Beyrut PatlamaBeyrut Mülteciler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra Belediye Başkanı Khan:
Londra Belediye Başkanı Khan: "londra'da Binlerce Kişi Kirasını Ödeyemediği İçin Evsiz Kalabilir"
Yunanistan'dan Türkiye'nin çözüm çağrılarına yanıt yok
Yunanistan'dan Türkiye'nin çözüm çağrılarına yanıt yok
Dünya Bankası: Türkiye, salgını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
Dünya Bankası: Türkiye, salgını nispeten daha hızlı kontrol altına aldı
BM: Koronavirüs tedbirleri Afrika'da gıda krizini artırıyor
BM: Koronavirüs tedbirleri Afrika'da gıda krizini artırıyor
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
Trump: "Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak"
Trump: "Seçimi kazanamazsam Çin ABD'nin sahibi olacak"
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor
Lübnan'da hükümetin istifası sonrası gösteriler sürüyor
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
DSÖ, Rusya'da tescil edilen Kovid-19 aşısı konusunda “temkinli“
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
Hindistan’daki Sellerde Ölü Sayısı 246'ya Yükseldi
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu
AB, Doğu Akdeniz'de diyalog çağrısında bulundu

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim