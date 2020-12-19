banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

BM: 2020'de göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü

Uluslararası Göç Örgütü, koronavirüs kısıtlamalarına rağmen dünyada bu yıl 3 bin 174 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini ancak "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle bu sayının çok daha yüksek olduğunu açıkladı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 09:00
BM: 2020'de göç yollarında 3 bin 174 düzensiz göçmen öldü
banner337
banner351

Birleşmiş Milletler'in (BM) göç örgütü olan Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Paul Dillon, BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Dillon, "Dünya çapında COVID-19 salgını nedeniyle uygulanan 90 binden fazla seyahat ve hareket kısıtlamasına rağmen, çaresiz durumdaki on binlerce insan çöl, orman ve denizlerdeki tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ediyor" dedi.

2019'da dünya genelinde 5 bin 327 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini anımsatan Dillon, bu yıl söz konusu sayının 3 bin 174'e düşmesine rağmen "kayıt dışı gemi kazaları" nedeniyle gerçek rakamın çok daha yüksek olduğuna işaret etti.

Bu yıl en az 14 "kayıt dışı gemi kazası"

banner341
Dillon, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları rotasında 2018'de 45, 2019'da 210, bu yıl ise 593 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğine dikkati çekti.

"Bu sayıların her birinin ardından ailelerin bir babanın, annenin, kızın veya oğlunun kaybının yasını tutuyor" diyen Dillon, salgın nedeniyle "eşi benzeri görülmemiş" kısıtlamalara rağmen düzensiz göçmenlerin tehlikeli yolculuklarına devam ettiğinin altını çizdi.

Dillon, düzensiz göçmenler için "güvenli, öngörülebilir ve yasal geçiş seçenekleri" sunulması gerektiğini vurguladı.

2020'de Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1773 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

Örgüte göre bu yıl en az 14 "kayıt dışı (görünmez) gemi kazası" gerçekleştiğini aktaran Dillon, bu gemilerde 600'den fazla düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiğini, bu rakamın ise 2020'deki toplam rakamın içinde yer almadığını söyledi.

Dillon, bu yıl Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 1773 düzensiz göçmenin ve ABD-Meksika sınırında da 381 kadın, erkek ve çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
BmGöçDüzensiz Göçmen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya'da kuş gribi paniği
Japonya'da kuş gribi paniği
Avrupa Birliği'nden Türkiye ile uzlaşma çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye ile uzlaşma çağrısı
DSÖ: COVID-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak
DSÖ: COVID-19 aşısı fakir ülkelere 2021'in ilk yarısında ulaşacak
İngilizler COVID-19 aşısına sıcak bakıyor
İngilizler COVID-19 aşısına sıcak bakıyor
BM: Mülteci ve sığınmacı kamplarının çoğunda kovid-19 kontrol altına alındı
BM: Mülteci ve sığınmacı kamplarının çoğunda kovid-19 kontrol altına alındı
ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı
ABD'de bilgisayar korsanları nükleer güvenlik ağına sızdı
Nijerya'da Lassa ateşi 80 can daha aldı
Nijerya'da Lassa ateşi 80 can daha aldı
Yemen'de hükümet yakın zamanda kurulacak
Yemen'de hükümet yakın zamanda kurulacak
Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi
Avusturya'da göstericiler Yunanistan'daki sığınmacılar için meydanlara indi
İspanya'da ötanazi yasallaşıyor
İspanya'da ötanazi yasallaşıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim