Berlinale'de Altın Ayı ödülünü Synonyms filmi kazandı

Berlinale olarak da bilinen ve bu sene 69’uncusu düzenlenen Uluslararası Berlin Film Festivali'nde ‘Altın Ayı’ ödülünü İsrailli yönetmen Nadav Lapid'in Synonyms filmi kazandı. "En İyi İlk Film" ödülü ise Almanya adına yarışan Oray filmiyle genç yönetmen Mehmet Akif Büyükatalay'a verildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen festivalin ödülleri, Berlinale Palast Sineması'ndaki törenle sahiplerini buldu.

Fransız oyuncu Juliette Binoche'un jüri başkanlığını yaptığı festivalde Çinli yönetmen Wang Xiaoshuai'ın "So Long, My Son" filmindeki rolüyle Yong Mei'ye "En iyi Kadın Oyuncu" ödülü verilirken aynı filmde oynayan Wang Jingchun da "En iyi Erkek Oyuncu" dalında ‘Gümüş Ayı’ ödülü aldı.

Jüri Büyük Ödülüne ise "Grace à Dieu" filmiyle yönetmen François Ozon layık görüldü.

"En İyi Yönetmen" dalında ‘Gümüş Ayı’ ödülünü "Ich war zu Hause aber" filmiyle Alman yönetmen Angela Schanelec alırken "En İyi Senaryo" dalındaki ‘Gümüş Ayı’yı da "La Pranza dei bambini" isimli İtalyan filmiyle Maurizio Braucci, Claudio Giovannesi ve Roberto Saviano kazandı.

7 Şubat’ta başlayan 69. Berlinale'de 74 ülkeden 400 film gösterilmiş,16 film ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ için yarışmıştı. Altın Ayı için yarışan filmler arasında Emin Alper'in "Kız Kardeşler" filmi de yer almıştı.