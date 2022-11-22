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Avustralya'nın İngiltere Ve Hindistan'la İmzaladığı Anlaşmalar Parlamentoda Kabul Edildi

22 Kasım 2022 Salı 18:15
Avustralya'nın İngiltere Ve Hindistan'la İmzaladığı Anlaşmalar Parlamentoda Kabul Edildi

Avustralya Parlamentosu, Hindistan ve İngiltere ile imzalanan ikili serbest ticaret anlaşmalarını kabul etti.

ABC News'te yer alan haberde, dün Avustralya Temsilciler Meclisi'nde onaylanan anlaşmaların Senatoda kabul edilerek yasalaştığı belirtildi.

İngiltere ile imzalanan anlaşmayla, Avustralya'nın ihracat ürünlerinin yüzde 99'undan fazlası gümrük vergisinden muaf olacak.

Hindistan'la imzalanan anlaşmayla ise Avustralya'nın ihracat ürünlerinin yüzde 90'ından vergi alınmayacak.

Ticaret Bakanı Don Farrell, Hindistan'ın bu anlaşmayla ekonomik ortaklığa bağlılığını gösterdiğini, Hindistan ile yakın ekonomik ilişkilerin Avustralya'nın ticaret çeşitlendirme stratejisinin önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Farrell, İngiltere ile imzalanan anlaşmanın da "ülkenin büyümesi için önemli" olduğunu vurguladı.

Anlaşmaların yürürlüğe girmesi için İngiltere ve Hindistan parlamentoları tarafından da onaylanması gerekiyor.

Hindistan ve İngiltere'nin de anlaşmaları parlamentoda onaylaması durumunda, anlaşmalar 30 gün içerisinde yürürlüğe girecek.

- Anlaşmalar

İki ülke arasında yapılan 10 milyar sterlin (yaklaşık 11,9 milyar ABD doları) değerindeki serbest ticaret anlaşması, Aralık 2021'de eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve eski Avustralya Başbakanı Scott Morrison döneminde imzalanmıştı.

Avustralya'nın Hindistan ile imzaladığı serbest ticaret anlaşması ise Nisan 2022'de duyurulmuştu.

Endonezya'da geçen hafta düzenlenen G20 Zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir araya gelmişti.

Albanese, Mart 2023'te Hindistan'a ziyarette bulunacağını ve imzalanan anlaşmayı geliştirebileceklerini ifade etmişti.

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Son Güncelleme: 22.11.2022 23:59
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