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Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir

Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir

20 Mart 2019 Çarşamba 09:06
Avustralya Başbakanı: Erdoğan'ın sözleri düşüncesiz ve aşağılayıcı; ilişkiler gözden geçirilebilir

Avustralya Başbakanı Scott Morrison Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Christchurch’teki terör saldırıların ardından söylediklerinin "düşüncesiz, aşağılayıcı ve ülkesi adına rencide edici olduğunu" açıkladı.

Türkiye'nin Canberra Büyükelçisi Korhan Karakoç'u çağıran Morrison, ilişkilerin gözden geçirilmesi konusunda "tüm seçenekleri" değerlendireceğini bildirdi.

Karakoç ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Morrison, "Böylesine hassas bir ortamda, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sözlerinin, pervasızlık ve Avustralya halkı için çok rencide edici olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Karakoç'un sunduğu gerekçeleri ve özrü kabul etmediğini belirten Morisson, “Avustralyalılar hakkında sarf edilen bu sözlere açıklık getirilmesi ve geri alınmasını bekliyorum" dedi.

Ankara’nın cevabını beklediğini belirten Avustralya Başbakan’ı iki ülke arasındaki ilişkilere dair tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. Ayrıca Morrison, Erdoğan'ın, açıklamalarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına "ihanet ettiğini" de ileri sürdü.

Morrison, "Atatürk, ülkesini modern ve kucaklayıcı bir ulusa dönüştürmek istiyordu ve bu sözlerin bu ruhla bağdaşmadığını düşünüyorum" dedi.

Erdoğan Avustralyalılar hakkında ne demişti?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yıldönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. 1000 yıldır buradayız, kıyamete kadar da burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler, kimi ayakta kimi tabutta geri döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizi de bekleriz. Sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan hiç şüpheniz olmasın" ifadelerini kullanmıştı

Yeni Zelanda'dan Erdoğan'ın miting görüntülerine tepki
Yeni Zelanda hükümeti de, Christchurch kentinde düzenlenen saldırıların video görüntülerini seçim kampanyasında kullandığı gerekçesiyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, "Ülkemizi ya da insanımızı kötü gösterecek veya olduğundan farklı gösterecek davranışlardan kaçınmak gerekir" demişti

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Avustralya Başbakanı
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