Avrupa'nın en zengin ülkeleri her zaman en sağlıklı yaşanan ülkeler değil

Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat, AB ülkelerinde beklenen 'sağlıklı yaşam' sürelerini açıkladı. Buna göre kadınlar hayatlarının ortalama 64,2 yılını sağlıklı olarak geçirirken, erkeklerde bu sayı 63,5 olarak belirdi.

Normal beklenen yaşam sürelerine kıyasla 'sağlıklı yaşam' süresi, bir kişinin herhangi bir engeli olmadan yaşadığı süreyi gösteriyor. Bu nedenle beklenen yaşam süresi erkeklere oranla kadınlarda 5,4 yıl daha uzunken, sağlıklı yaşam süresinde fark sadece 0,7 yıla düşüyor.

Araştırmaya göre ayrıca, kadınların hayatlarının yüzde 77'sini hiçbir engel olmadan yaşarken, erkeklerde bu oran yüzde 81'e çıkıyor.

En başta İsveç, en sonda Letonya

Beklenen sağlıklı yaşam yıllarının en yüksek görüldüğü yer kadınlarda 73,3 yıl, erkeklerde 73 yılla İsveç oldu. Ancak sıralama erkekler ve kadınlarda büyük farklılıklar gösteriyor.

Veriler, en yüksek sağlıklı yaşam beklentisi olan ülkeler her zaman en zengin ülkeler olmadığını da ortaya koydu. Malta, Bulgaristan ve Yunanistan gibi ülkelerin AB ortalamasının üstünde olduğu gözlemlendi.

Genelde kadınlarda sağlıklı yaşam erkeklere göre daha uzun olarak kaydedilse de, yedi ülkede erkeklerin kadınlara göre daha fazla sağlıklı yaşadığı belirtildi. Bunların arasında en büyük farka sahip olan, erkeklerin ortalama 5 yıl daha uzun sağlıklı yaşadığı Hollanda oldu.

En düşük sağlıklı yaşam süresine sahip olan ülke ise Letonya oldu. Doğu Avrupa ülkesinde kadınlarda sağlıklı yaşam süresi 54,9 yılken, erkeklerde 52,3 yıl olarak toplandı.