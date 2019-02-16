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Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?

Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:49
Avrupa'nın en ucuz ve en pahalı ülkeleri hangileri?

Birçok insan için seyahat edebilmek bir lüks. Ülkelerin sunduğu tatil olanaklarının yanı sıra ucuz olması o ülkeyi ziyaret etmede önemli rol oynuyor. Döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar sonrası Türkiye, turizmdeki rakipleri İspanya ve Yunanistan'a kıyasla daha da ucuzladı. Bu da son dönemlerde Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısında yaşanan sıçramanın nedenlerinden biri olarak açıklanabilir. Peki Avrupa ülkelerinde durum ne?

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat'ın yayınladığı son verilere göre Avrupa Birliği'nin en ucuz ülkesi Bulgaristan, en pahalı ülkesi Danimarka.

Yiyecek-içecek sektöründen eğitim, sağlık ve emlak sektörüne 2017 yılının tüketim ürünleri ve hizmetlerinin fiyat seviyelerini içeren veriler Bulgaristan'ın Avrupa Birliği fiyat ortalamasının %65 altında olduğunu gösteriyor.

Birlik ortalamasının %52 altında kalan Romanya ise en ucuz ikinci ülke. Birliğin en pahalı ülkesi Danimarka'da fiyatlar AB ortalamasının %41 üzerinde. Hayat pahalılığında Lüksemburg ikinci sırada.

Danimarka, restoran, otel, gıda, eğlence ve kültür ürünleri ile servislerini en yüksek fiyata sunan Avrupa ülkesi.

Alkol ve tütün ürünlerinin en pahalı olduğu ülke İrlanda. Emlak, su, elektrik ve gaz sektörlerinde cepleri en çok Lüksemburg yakıyor, ayakkabı ve giyim ürünleri ise en yüksek fiyata İsviçre'de satılıyor.

Lüksemburg'da asgari ücret neredeyse 13 bin TL
Asgari ücretin 1750 Euro'nun üzerinde olduğu Lüksemburg, Avrupa Birliği'nin maaş ortalaması en yüksek ülkesi. Bulgaristan ve Romanya asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler olarak kendilerini yine listenin en altında buluyor.

Ancak veriler, asgari ücrete bağlı biçimde Lüksemburg'da insanların hayat pahalılığına rağmen hayatlarını daha rahat idam ettirebildiklerini ve refah düzeylerinin daha yüksek olduğunu göz önüne seriyor.

Avrupa'nın en ucuz iki ülkesi Bulgaristan ve Romanya'nın Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün düzenlediği yolsuzluk algısı anketinde AB ülkeleri arasında "yolsuzluğa en fazla bulaşmış" iki ülke olarak öne çıkarken (Bulgaristan birinci, Romanya ikinci), Danimarka'nın AB'nin en temiz ülkesi olarak algılanıyor olması ise dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Ucuz Pahalı ülkeler
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