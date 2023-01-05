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Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti

Avrupa'da grip vakaları, koronavirüs vakalarına yaklaştı. Bazı ülkeler resmi olarak salgın ilan etti. Önlemler artırıldı. Avrupa Birliği ülkeleri temsilcileri Brüksel'de toplandı. Sıfır koronavirüs politikasını sonlandıran Çin'e yönelik önlemler konuşuldu. Yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı alındı.

05 Ocak 2023 Perşembe 10:32
Avrupa'da grip vakaları arttı: 3 ülke salgın ilan etti

Belçika resmi olarak grip salgını ilan etti. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü, grip vakalarının neredeyse Koronavirüs vakalarıyla eşdeğer olduğunu aktardı.

"Hastaneye yatırılan grip vakalarının Koronavirüs hastalarının sayısını geçmesi çok büyük ihtimal" denildi.

Ayrıca hastaneler üzerindeki yük de arttı. Sağlık çalışanlarının hastalığa yakalanmasıyla hasta kabulleri yavaşladı. Bu nedenle birçok hastanede acil olmayan muayeneler ertelendi.

Daha önce Almanya ve Slovakya'da da resmi olarak grip salgını yaşandığı açıklanmıştı.

Bir yandan da sıfır Koronavirüs politikasını sona erdiren Çin, 8 Ocak'ta kısıtlamaları kaldırılıyor.

Fransa, Çin'den gelen yolcular için yeni Koronavirüs tedbirlerini uygulamaya başladı.

Avrupa Birliği ülkeleri ve birlik dışında kalan Schengen ülkeleri temsilcileri yeni önlemleri tartışmak için Brüksel'de bir araya geldi.

Çin'e giden ve gelen yolculara maske takmaları yönünde tavsiye kararı alındı. Ancak ülkeler, yolculardan negatif Koronavirüs testini zorunlu tutmak konusunda birlik sağlayamadı. Bu konuda ülkeler bireysel adım atma özgürlüğüne sahip. Daha önce, İtalya, İspanya, Fransa Çin'den gelen yolculara negatif Koronavirüs testi zorunluluğu getirmişti.

Ülke genelindeki gösterilerin ardından ay başında katı "sıfır vaka" politikasında gevşetmeye giden Çin'de vaka sayıları artıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, İngiltere ve daha birçok ülke benzer kararlar almıştı.

Dünya Sağlık Örgütü de Çin'de henüz yeni varyant tespit edilmediğini açıkladı.

Uzmanlarsa bunun veri eksikliğinden kaynaklanabileceği konusunda endişeli.

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