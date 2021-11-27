banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pilli: “İlaç sıkıntısıyla ilgili sorun 10-15 gün içinde giderilecek”
“Halk sağlığı her şeyden önemli”
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
banner404

Avrupa Birliği aşı ihracatını kolaylaştırıyor

Avrupa Birliği (AB), ilaç şirketleri ile yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı tedarikinde yaşanan sorunların ardından uygulamaya koyduğu ihracat izin mekanizmasını kaldıracak.

27 Kasım 2021 Cumartesi 11:30
Avrupa Birliği aşı ihracatını kolaylaştırıyor

AB Komisyonu Sözcüsü Dana Spinant, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında, AB'nin COVID-19 aşıları ihracat yetkilendirme mekanizmasına son verileceğini açıkladı.

Aşı ihracat izin mekanizmasının 31 Aralık tarihinde biteceğine dikkati çeken Spinant, uygulamanın yerini yeni bir "gözetim" sistemi alacağını söyledi.

Spinant, "Aşı üreticileri, 1 Ocak 2022'den itibaren AB dışına aşı ihracatı için izin talep etmek zorunda kalmayacak." dedi.

banner341
Yeni mekanizmanın ise aşı ihracat verilerini AB Komisyonuna ileteceğini belirten Spinant, "AB, aralık ayından bu yana 150'den fazla ülkeye 1,3 milyar dozun üzerinde COVID-19 aşısı ihraç etti." ifadesini kullandı.

Mekanizma hakkında

AB'nin ocak ayı sonunda uygulamaya koyduğu COVID-19 aşısı ihracatını sınırlandıran mekanizmayla birliğin ön alım anlaşması imzaladığı BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson and Johnson, CureVac ve Moderna firmalarının AB ülkelerindeki tesislerinde üretilen aşılar diğer ülkelere izinsiz satılamıyor.

Aşının AB dışına satışı, üretimin yapıldığı ülkenin ve AB Komisyonu'nun izin vermesi halinde mümkün oluyordu.

İzin alınması için şirketlerin AB'ye sağlamayı taahhüt ettiği miktardaki aşıyı teslim etmesi gerekiyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Leyen uyardı: Yeni varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılacak!
Leyen uyardı: Yeni varyant birkaç ay içinde tüm dünyaya yayılacak!
Hollanda'da kısmı sokağa çıkma yasağı
Hollanda'da kısmı sokağa çıkma yasağı
DSÖ yeni varyant için uzman toplantısı düzenleyecek
DSÖ yeni varyant için uzman toplantısı düzenleyecek
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
BioNTech'ten 'yeni varyant' açıklaması: Veriler 2 hafta içinde gelir
Birçok ülke Afrika ülkelerine geliş gidişleri durdurdu!
Birçok ülke Afrika ülkelerine geliş gidişleri durdurdu!
AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu
AB 7 Afrika ülkesinden seyahatleri durdurdu
DSÖ Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına isim verdi
DSÖ Güney Afrika'da tespit edilen yeni koronavirüs varyantına isim verdi
Merkel: "Almanya göçmen krizinde Polonya ile tam dayanışma içinde"
Merkel: "Almanya göçmen krizinde Polonya ile tam dayanışma içinde"
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi
Fransa'da maske zorunluluğu geri geldi
Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı
Kadına yönelik şiddete yeni yasa tasarısı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim