Aşk acısını atlatamadı, intihar etti!

29 yaşındaki Brezilyalı model Jessyca Egle, Balneario Camboriu şehrinde bulunan arkadaşının evinde ölü bulundu. Egle'ın erkek arkadaşından ayrıldığı için depresyonda olduğu bu nedenle intihar etmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Polis, modelin yanında kaldığı arkadaşının odasından gelen silah sesi üzerine gittiğini ve modeli kafasına sıkmış bir halde kanlar içinde yatakta bulduğunu aktardı.

Polis evde güvenlik kamerası olmadığı için modelin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği konusunda kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti.



Modeli yatağında ölü bulan arkadaşı verdiği ifade, Egle'ın erkek arkadaşından ayrıldığı için aşırı depresyonda olduğu ve farklı davrandığını söyledi.



Polis olay ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.