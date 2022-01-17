Araştırma: “Kovid-19'a yakalanan gebelerin riskli doğum ihtimali daha yüksek olabilir”

News Medical sitesinin haberine göre, Institute for Systems Biology araştırma kuruluşunun yaptığı çalışmada, uzmanlar, Kovid-19'a yol açan "SARS-CoV-2" testi yapılan 18 binden fazla kişinin sağlık kayıtlarını inceledi.

Bilim insanları, Kovid-19'a karşı aşılanmamış ve testi pozitif çıkan hamilelerin sonuçlarını, testi negatif çıkan hamileler ile karşılaştırdı.

Çalışma kapsamında incelenen kişilerde hafif ve orta derecede SARS-CoV-2 enfeksiyonuna rastlandı.

Hamileyken Kovid-19'a yakalanan kişilerde, erken doğum, bebeğin kilosunun veya boyunun gebelik yaşına göre beklenen değerden düşük olması ve ölü doğum gibi ihtimallerin olabileceği bildirildi.



Gebelik sırasında görülen Kovid-19 enfeksiyonunun şiddetinin gebelik süresi ile ilişkili olmadığı, virüs ile enfekte olmuş anne adaylarının ciddi solunum sorunları yaşamasa bile riskli doğumla karşı karşıya kalabileceği ihtimaline dikkat çekildi.Araştırmanın yazarlarından Jennifer Hadlock, "Kovid-19'u hafif şekilde geçiren hamileler bile SARS-CoV-2 enfeksiyonu nedeniyle risk altında. Kovid-19 ile hem anne hem de bebek sağlığı risk altındadır. Bu durum hamile kadınların virüse karşı korunmasının önemini pekiştiriyor." ifadesini kullandı.Araştırmanın sonuçları The Lancet Digital Health dergisinde yayımlandı.