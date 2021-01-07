Amerika fena karıştı!

ABD Kongresi yeni başkanı resmi olarak onaylamak için toplanırken, Trump destekçileri başkent Washington DC'de “Çalmayı Durdur” mitinginde bir araya geldi. Binlerce Trump destekçisinin katıldığı mitingin ardından göstericiler Kongre binasına girdi.

Kongre binası önündeki ilk polis bariyerlerini aşmayı başaran göstericiler, “ABD Trump'ı istiyoruz”, “Biz kazandık”, “Özgürlük” ve “Çalmayı bırakın” sloganları atarak, kongre binasına girdi.

Bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin tüm çabalarına rağmen göstericiler ikinci polis barikatını da aşmayı başardı. Polis ekipleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Kongre binası çevresinde çıkan olayların ardından binanın kilit altına alındığı belirtildi. Protestocuların kongre binası kapılarına vurdukları bildirildi. CNN’de yer alan habere göre, kongre binasında yer alan Meclis katı boşaltıldı.

İŞTE ABD’DE YAŞANANLAR

7 OCAK 08:45

FBI'dan olaylara karışanları tespit etmek için yardım talebi

Federal Soruşturma Dairesi'nin (FBI) Washington bürosu, Twitter'da paylaştıkları mesajla Kongre'deki şiddet olaylarına karışanları tespit etmek için halktan yardım istedi. FBI her türlü ihbar ve görselin değerlendirmeye alınacağını bildirdi.

7 OCAK 08:15

OHAL 15 gün uzatıldı

Washington DC'deki olaylar nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağı kararının ardından OHAL kararı da uzatıldı. DC'nin Belediye Başkanı Muriel Bowser, OHAL kararının 15 gün uzatıldığını duyurdu. Bu karar, OHAL'in Biden'ın yemin edeceği güne kadar süreceği anlamına geliyor.

7 OCAK 08:11

Ölü sayısı arttı

Washington polisinin yaptığı açıklamaya göre, olaylar sırasında biri polis tarafından vurulan bir kadın olmak üzere toplam 4 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Polis olaylarda 52 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

7 OCAK 07:30

İstifalar art arda geldi

Olayların ardından art arda istifa haberleri geldi. Trump'ın eşi Melania Trump'ın Özel Kalem Müdürü Stephanie Grisham istifa ettiğini açıkladı. Reuters'ın haberine göre, Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Sarah Matthews ve Beyaz Saray Sosyal İşler Müdürü Rickie Niceta da istifa etti.

7 OCAK 05:25

New York'tan Washington DC'ye 1000 Ulusal Muhafız naklediliyor

New York Valisi Andrew Cuomo, gelen talep üzerine Washington DC'ye eyaletten 1000 Ulusal Muhafız gönderdiklerini duyurdu. Cuomo, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda ''Barışçıl bir iktidar geçişi, demokrasimizin temel taşıdır ve New York, Amerikan halkının iradesinin güvenli bir şekilde garantiye alınmasını sağlamaya yardımcı olmaya hazırdır'' ifadelerini kullandı.

7 OCAK 04:25

Oturum yeniden başladı

ABD'de Kasım ayında Joe Biden'ın kazandığı seçimlerin sonuçlarının kongre tarafından tescil edileceği oturum yeniden başladı.

7 OCAK 03:30

Twitter, Trump'ın hesabını 12 saatliğine kilitledi

Twitter, Trump'tan topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle üç mesajını kaldırmasını istediklerini ve 12 saatliğine hesabını kilitleyeceklerini açıkladı. Twitter, kaldırılması istenen mesajların silinmemesi halinde, hesabın kilitli kalmaya devam edeceğini söyledi. Twitter'dan yapılan açıklamada ''Washington DC'de eşi benzeri görülmemiş, süregelen şiddet olayları sonucunda, @realDonaldTrump tarafından bugün erken saatlerde atılan üç twitin politikalarımızı defalarca ve ciddi şekilde ihlal etmesinden dolayı kaldırılmasını istedik'' denildi.

7 OCAK 02:45

Pelosi: Bu gece devam etmemiz gerektiğine karar verdik

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ''Lider Hoyer ve Whip Clyburn ile istişare ederek ve Pentagon, Adalet Bakanlığı ve başkan yardımcısı ile görüştükten sonra, kongre binasının kullanıma açık hale gelmesinin ardından sonra bu gece oturuma devam etmeye karar verdik'' dedi.

7 OCAK 02:32

AB Komisyonu Başkanı Leyen: Joe Biden seçimi kazandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Biden'ın 'Amerika bugün gördüğümüzden çok daha iyidir' paylaşımını alıntılayarak ''ABD kurumlarının ve demokrasinin gücüne inanıyorum. İktidar barışçıl şekilde devredilmelidir. Joe Biden seçimi kazandı. ABD'nin bir sonraki başkanı olarak onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum'' dedi.

7 OCAK 02:20

Bush: Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur

Eski ABD Başkanı George Bush, olaylarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Laura ile birlikte, devletimizin kalbinde yaşanan bu kargaşayı dehşete düşmüş bir şekilde takip ediyoruz. Bu, çok rahatsız edici ve çok üzücü bir durum. Seçim sonuçlarına bu şekilde karşı çıkmak bizim demokratik cumhuriyetimizde değil, ancak muz cumhuriyetlerinde olur. Seçimden bu yana bazı siyasi liderlerin pervasız davranışları ve bugün kurumlarımıza, geleneklerimize ve kolluk kuvvetlerimize yönelik bu saygısızlık beni dehşete düşürdü. Kongre binasına yapılan bu şiddet dolu saldırı ve kongrenin anayasa çerçevesinde yaptığı toplantının kesintiye uğratılması, tutkuları yanlışlar ve sahte umutlarla ateşlenen kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu başkaldırı, ulusumuza ve itibarına çok ciddi hasar verebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde hukukun üstünlüğünü savunmak her vatansever vatandaşın sorumluluğudur. Seçim sonuçlarından hayalkırıklığı duyanlara: Ülkemiz, bugünün siyasi gelişmelerinden çok daha önemlidir. Halk tarafından seçilen yetkililerin görevlerini yerine getirmelerine ve bizi barış ile güvenlik içerisinde temsil etmelerine izin verilmelidir.

7 OCAK 02:00

Washington'da sokağa çıkma yasağı başladı

Olaylar nedeniyle Washington'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı.

7 OCAK 01:59

Kongre binasında güvenlik sağlandı

ABD'li yetkililer, kongre binasında güvenliğin sağlandığını açıkladı. Kongre binasının boşaltıldığı ve güvenlik güçlerinin kongre bahçesindeki protestocuları dağıttığı da belirtildi. Öte yandan Virginia Valisi, eyalette olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

7 OCAK 01:58

1 kişi hayatını kaybetti

Washington DC polisi tarafından yapılan açıklamada kongre binasında vurulan kadının hayatını kaybettiği bildirildi. Metropolitan Polis Departmanı Sözcüsü Dustin Sternbeck, 'Evet, kongre binasında vurulan kadın bir bölge hastanesinde hayatını kaybetti' dedi.

7 OCAK 01:30

Çok sayıda silaha el konuldu

Polis Departmanı Şefi Robert Contee, ABD Kongre binasının basılmaına ilişkin en az 13 kişinin tutuklandığını açıkladı. Contee, 'Tutuklananların hiçbiri Washington sakini değildi. Hepsi dışındandı' ifadesini kullandı. Contee ayrıca çok sayıda memurun yaralandığını ve tedavi altına alındığını sözlerine ekledi. Gözaltılar sırasında çok sayıda silaha da el koyduklarını belirten Contee, 'Başkentin kontrolünü yeniden kazanmak için çok çalışıyoruz' dedi.

7 OCAK 01:25

Facebook'tan kınama mesajı

Facebook, Washington'da yaşanan olaylara ilişkin kınama mesajı yayınladı. Facebook Sözcüsü Andy Stone, yaptığı açıklamada, 'Bugün Kongre Binası'ndaki şiddetli protestolar utanç verici. Platformumuzda kışkırtma ve şiddet çağrılarını yasaklıyoruz. Bu kuralları ihlal eden her türlü içeriği aktif olarak inceliyor ve kaldırıyoruz' ifadesi kullanıldı. Stone, Trump'ın hesabının askıya alınıp alınmaması durumuna ilişkin açıklama yapmadı.

7 OCAK 01:11

Kamala Harris: Saldırının sonra ermesi çağrısında bulunuyorum

ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, sosyal medyada yaptığı açıklamada 'Seçilmiş Başkan Joe Biden, Kongre Binası'na ve ulusumuzun kamu görevlilerine yönelik saldırının sona ermesi çağrısında bulunuyorum. (Biden'ın) Dediği gibi, 'demokrasinin ilerlemesine izin verin'' dedi.

7 OCAK 01:10

Trump'ın eski danışmanı: Tam bir rezalet

ABD Başkanı Trump'ın eski iç güvenlik danışmanı Tom Bossert, olaylara ilişkin 'Bu yanlış ve yasa dışı olmasının ötesinde. Amerikan değil. Başkan, Amerikan demokrasisini aylarca temelsiz bir şekilde baltaladı. Sonuç olarak bu kuşatmadan sorumlu ve tam bir rezalet' dedi.

7 OCAK 00:30

Twitter'dan Trump'a kısıtlama

Twitter, Trump'ın protestolara ilişkin tweetlerini 'şiddet riski nedeniyle' erişime kısıtladı. Trump'ın protestolara ilişkin paylaşımları sonrası sosyal medya şirketlerine Trump'ın hesaplarının askıya alınması için çağrı yapılmıştı. Twitter tarafından yapılan açıklamada, ''Washington'da devam eden durumla ilgili olarak, hizmette meydana gelen kamuya açık sohbetlerin sağlığı korumak için proaktif bir şekilde çalışıyoruz ve Twitter kurallarını ihlal eden herhangi bir içerikle işlem başlatacağız' denildi.

7 OCAK 00:25

Bomba düzenekleri bulundu

Olaylara ilişkin CNN'e konuşan bir yetkili, en az iki şüpheli bomba düzeneğinin kolluk kuvvetleri tarafından güvenli hale getirildiğini söyledi. Yetkili, bulunan düzeneklerin gerçek patlayıcı cihazlar olduğunu belirterek, etkisiz hale getirildiklerini belirtti. Öte yandan Cumhuriyetçilerin iletişim direktöri Michael Ahrens, Cumhuriyetçi Ulusal Komite binasında şüpheli bir cihazın bulunduğunu ve güvenli bir şekilde patlatıldığını açıkladı.

7 OCAK 00:17

Biden: Yeniden galip geleceğiz

Dört yıl içinde demokrasiyi yeniden inşa edeceğini belirten Biden, 'Şu andaki çalışma ve önümüzdeki dört yılın çalışması demokrasiyi inşa etmek olmalıdır. Ahlak, onur, saygı ve hukukun üstünlüğü. Sadece sade ve basit bir ahlak. Savaşma ve çekişme yolunda Amerika çok dayandı. Biz burada tahammül edeceğiz ve yeniden galip geleceğiz. Bugün demokrasinin kırılgan olduğunu ve onu korumak için iyi niyetli insanlara ihtiyaç duyduğunun acı verici hatırlatması bu yaşananlar.

7 OCAK 00:15

Biden: Tehdit etmek protesto değil, ayaklanmadır

Joe Biden, Trump'ı ulusal kanalda konuşmaya ve protestocuları kınamaya çağırdı. Biden, 'Bir başkanın sözleri ne olursa olsun önemlidir. En iyi ihtimalle başkanın sözleri ilham verebilir. En kötü durumda, kışkırtabilir. Bu nedenle Trump'ı yeminini yerine getirmesi ve anayasayı savunması ve bu saldırının sona ermesini talep etmesi için ulusal televizyona çıkmaya çağırıyorum. Seçilmiş yetkililerin güvenliğini tehdit etmek protesto değil, ayaklanmadır. Dünya izliyor. Diğer pek çok Amerikalı gibi ben de çok uzun zamandır demokrasi umudu olan ulusumuzun karanlık bir anı yaşamasına üzüldüm' dedi.

7 OCAK 00:10

Biden: Özgürlük kalesine saldırı

Olaylara ilişkin açıklama yapan ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden şu ifadeleri kullandı: Demokrasimiz eşi görülmemiş bir saldırı altında. Modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Özgürlük kalesine bir saldırı. Halkın temsilcilerine ve başkent polisine, onları korumaya yemin edenlere bir saldırı. Ve cumhuriyetimizin kalbinde çalışan kamu görevlilerine. Çok açık konuşayım. Kongre binasındaki aos sahneleri gerçek bir ABD'yi yansıtmıyor. Gördüklerimiz küçük, kendini kanunsuzluğa adamış aşırılılık yanlıları. Bu muhalefet değil. Bu bir düzensizlik. Bu kaos, fitne ile sınırlı. Ve şimdi sona ermeli.

6 OCAK 23:45

Schumer ve Pelosi'den Trump'a çağrı

Senato lideri Chuck Schumer ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ı protestocuların derhal gitmesini talep etmeye çağıran ortak bir bildiri yayınladı. Bildiride, 'Başkan Trump'ı tüm protestocuların ABD Kongre Binası ve Senato'yu derhal terk etmesini talep etmeye çağırıyoruz' denildi.

6 OCAK 23:37

'Trump'ın hesaplarını askıya alın' çağrısı

Olayların şiddetlenmesinin ardından Trump'ın hesaplarını askıya alma çağrıları arttı. Binlerce ABD'li, teknoloji şirketlerine ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesaplarının askıya alınması için çağrıda bulundu. Facebook ve Twitter, bu çağrılara henüz yanıt vermedi. 'The Anti-Defamation League' tarafından Trump'ı isyanı teşvik etmek ve şiddeti teşvik etmekle suçlayan bir bildiri yayınladı.

6 OCAK 23:35

Pence: Şiddet ve yıkım derhal durmalı

Sosyal medya hesabından olaylara ilişkin paylaşım yapan Başkan Yardımcısı Mike Bence, 'ABD Kongre Binası'nda gerçekleşen şiddet ve yıkım durmalı, derhal durmalıdır. Dahil olan herkes emniyet güçlerine saygı göstermeli ve binayı derhal terk etmelidir. Barışçıl protesto her Amerikalının hakkıdır ancak Meclisimize yapılan bu saldırı hoş görülmeyecek ve olaya karışanlar sonunda yargılanacaklardır' ifadesini kullandı.

6 OCAK 23:30

'Şiddete katılan herkes tutuklansın'

Trump'ın eski Ulusal İstihbarat Direktörü Richard Grenell, ABD Kongre Binası'nda şiddete katılan herkesin derhal tutuklanması gerektiğini söyledi.

6 OCAK 23:27

Protestocular Senato'dan çıkarıldı

Senato binasında ve çevresinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu protestocuların uzaklaştırıldığı açıklandı.

6 OCAK 23:25

Biden açıklama yapacak

Joe Biden'ın protestoları takip ettiği ve ilerleyen saatlerde olaylara ilişkin açıklama yapacağı belirtildi.

6 OCAK 23:23

Olaylarda bir kadın vuruldu

CNN'de yer alan habere göre, yaşanan protestolar sırasında bir kadın göğsünden vuruldu. Kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.

6 OCAK 23:20

'Diğer ülkeler ABD'ye gülüyorlar'

Wisconsin'den Cumhuriyetçi Temsilci Mike Gallagher, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin Washington'daki olayları gerçek zamanlı olarak izlediklerini ve 'ABD'ye güldüklerini' söyledi. Gallagher, 'Çin'in arkasında yaslanıp güldüğünü düşünmüyorsak, o zaman kendimiz kandırıyoruz. Kes şunu! Bitti. Seçim bitti' ifadesini kullandı.

6 OCAK 23:15

'Üyeler adı açıklanmayan bir yerde'

Meclis ve senato üyelerinin güvenli ve adı açıklanmayan bir yere götürüldüğü belirtildi.

6 OCAK 23:13

Trump: Şiddete hayır!

Sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Trump 'ABD başkentindeki herkesten barışçıl kalmasını istiyorum. Şiddete hayır. Unutmayın, biz kanun ve düzen partisiyiz' dedi.

6 OCAK 23:10

Takviye ekip gönderildi

ABD'de Kongre binasına düzenlenen baskında göstericilere müdahalesi yetersiz kalan Kongre polisi, federal yetkililer de dahil olmak üzere daha fazla kolluk kuvvetinden yardım istedi. Ayrı bir kolluk kuvveti kaynağından gelen habere göre, DC Metropolitan Polis Departmanının Kongre polisine yardımcı olmak için CDU müfrezeleri (Sivil Ayaklanma Birimleri) dahil olmak üzere daha fazla destek gönderdiğini belirtti.

6 OCAK 22:55

Silahlar çekildi

Protestocuların kongre binasına girmesin ardından polis kapıların açılmaması için barikat kurdu ve silahlarını çekti.

6 OCAK 22:51

Gaz maskeleri takıldı

Meclis içerisinde yer alan polis, protestoculara karşı Meclis içerisinde yer alan senato ve kongre üyelerine koltukların altında yer alan gaz maskelerini takmalarını söyledi.

6 OCAK 22:47

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Çıkan olaylar sonrası Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, başkentte yarın sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Bowser, “Sokağa çıkma yasağının olduğu saatlerde, Belediye Başkanı tarafından belirlenen kişiler dışında hiç kimse, araba veya başka bir ulaşım yöntemiyle yürümeyecek, bisiklete binmeyecek, koşmayacak, ayakta durmayacak veya motorlu araç kullanmayacaktır' denildi.

6 OCAK 22:45

Pence binadan çıkarıldı

'Senato Başkanı' sıfatıyla söz konusu oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence güvenlik nedeniyle binadan çıkarıldı.

6 OCAK 22:45

Oylamaya ara verildi

Protestocuların kongre binası çevresindeki bariyerleri aşması ve bölgede tansiyonun yükselmesi nedeni ile seçilmiş Başkan Joe Biden'ın tescil oylamasına ara verildi.

6 OCAK 22:44

'Darbe girişimi'

Trump'ın çağrıları sonrası kongre binasına yürüyen protestocularla ilgili açıklama yapan Cumhuriyetçi Adam Kinzinger, olayları 'darbe girişimi' olarak nitelendirdi.

6 OCAK 22:38

Trump çağrı yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ABD Başkanı Trump, protestolara ilişkin 'Lütfen başkent polisini ve emniyet teşkilatımızı destekleyin. Onlar gerçekten ülkemizin yanındalar. Huzurlu kalın!' açıklamasını yaptı.

Foto: Reuters